Morte in culla | “individuata una causa genetica della sindrome”

(Di lunedì 2 aprile 2018) Non è stata ancora definita con sicurezza una specificamedica in grado di spiegare lainovvero la Sids (Sudden infant death syndrome), ma gli scienziati potrebbero aver trovato una risposta nelle mutazioni genetiche. È quanto emerge da uno studio inglese e statunitense pubblicato sulla rivista The Lancet. La patologia è la principaledipost-neonatale nelle nazioni ad alto reddito, ma le morti sono rare. In genere, colpisce bambini di età compresa tra i 2 e i 4 mesi e2400 morti ogni anno negli Stati Uniti e circa 300 nel Regno Unito. Ladel disturbo è finora sconosciuta, ma una componente importante di analisi è la mancata corretta regolazionerespirazione. È noto come mettere i bambini a dormire sulla schiena e non dormire nello stesso letto di un genitore permetta infatti di ridurre il rischio. Lo studio ha esaminato la prevalenza di ...