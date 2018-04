Morte Astori | la commovente decisione di Udinese e Fiorentina per la gara di campionato

Fiorentina - ritorno a Udinese a un mese dalla Morte di Davide Astori : 29 giorni dopo quel maledetto 4 marzo, quando il capitano Davide Astori fu trovato morto nella camera dell'albergo "Là di Moret", la Fiorentina è tornata a Udine per disputare il recupero della ...

Morte Astori - Simeone da brividi : “ricorderò per tutta la vita due numeri…” : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti ma principalmente i compagni di squadra. Dopo il racconto di Veretout ha parlato anche l’attaccante Simeone, ecco l’intervista rilasciata a So Foot: “Davide aveva un rapporto bello con tutti. Se avevi qualcosa da dirgli, lui ti ascoltava. In palestra mi piaceva mettermi accanto a lui quando pedalavamo per parlare della squadra, di come ...

Morte Astori - il racconto da brividi di Walter Zenga prima di Fiorentina-Crotone : La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, nel frattempo arrivano dichiarazioni da brividi da parte dell’allenatore del Crotone Walter Zenga come riferito in conferenza stampa prima della gara proprio contro il club viola: “Di solito guardo le ultime gare degli avversari ma con la Fiorentina non ce l’ho fatta, non sono riuscito a vedere quelle con Astori, mi faceva male. Lunedì a Coverciano ho parlato con ...

Morte Astori - Pioli con le lacrime agli occhi : “vi racconto cosa è successo quella mattina” : Morte Astori – Impossibile accettare la Morte del difensore Davide Astori, soprattutto per uno come Stefano Pioli, legatissimo al capitano. L’intervista dell’allenatore ha commosso tutti, ecco le parole a ‘Il Corriere Fiorentino’ ed il racconto di quei momenti tragici: “in ritiro mi sveglio sempre presto e massimo alle 7.30 faccio colazione. Ricordo che mi aveva appena telefonato mia figlia Carlotta. Poi mi ...

Morte Davide Astori - il racconto da brividi di Milenkovic : Morte Davide Astori, il racconto di Milenkovic è da brividi. Astori rappresentava un punto di riferimento per il giovane calciatore serbo, ecco il commovente racconto: “la Morte di Astori è una tragedia che ci ha colpito tutti – ha spiegato Milenkovic alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Eravamo emotivamente distrutti, soprattutto per cosa rappresentava Davide per la Fiorentina. Era un grande uomo e un grande campione. ...

Cosa sappiamo finora sulla Morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 14,00 del 5 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

La Morte di Davide Astori e le 5 fasi del lutto Video : Una giornata di lacrime e tristezza per i tifosi della #Fiorentina nonostante la vittoria in casa contro il Benevento per 1-0, una partita interamente dedicata al capitano appena scomparso Davide #Astori venuto a meno durante la notte del 4 marzo per un attacco cardiaco. Durante il 13’ minuto l’intero stadio si è fermato, palla in fallo laterale tutti in piedi per commemorare un uomo, un calciatore ed un padre; al 13esimo minuto com’era il ...