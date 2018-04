È Morta a 33 anni l’ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi : L’ex ciclista professionista toscana Ilaria Rinaldi è stata trovata morta ieri nella sua casa di Pillo di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Rinaldi, che aveva compiuto 33 anni lo scorso febbraio, aveva avuto una discreta carriera sia nel ciclismo su The post È morta a 33 anni l’ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi appeared first on Il Post.

Ilaria Rinaldi è Morta/ L'ex ciclista professionista è stata trovata in casa - aveva 33 anni : Ilaria Rinaldi è stata trovata morta nelle scorse ore nella sua abitazione a Gambassi Terme in provincia di Firenze. Il mondo del ciclismo scosso per la tragica notizia. (Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:22:00 GMT)

Spoleto - donna di 87 anni trovata Morta in casa : Spoleto Una donna di 87 anni è stata trovata morta in casa, nella sua abitazione di Bazzano. I vigili del fuoco, sollecitati dal figlio che non riusciva a mettersi in contatto con lei, hanno trovato ...

Morta a 81 anni Winnie - ex moglie di Nelson Mandela e attivista anti apartheid : L'attivista anti apartheid sudafricana Winnie Mandela è Morta all'età di 81 anni. Winnie Mandela si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari all'ospedale...

Sudafrica : Morta a 81 anni Winnie - l'ex moglie di Nelson Mandela - : La donna aveva 81 anni e aveva sposato il premio Nobel per la Pace nel 1958: avevano divorziato nel 1996. Durante la sua attività politica ha lottato contro l'apartheid ed è stata a capo dell'African ...

È Morta Winnie Mandela - la "madre del moderno Sudafrica" : aveva 81 anni : Winnie Mandela, vedova di Nelson Mandela, è deceduta oggi in Sudafrica all'età di 81 anni: lo riferiscono i media locali. La vedova di Mandela è deceduta all'ospedale di Johannesburg al...

È Morta a 81 anni Winnie Madikizela-Mandela : È stata un'attivista per i diritti dei neri in Sudafrica e fu per molti anni sposata con Nelson Mandela The post È morta a 81 anni Winnie Madikizela-Mandela appeared first on Il Post.

Lago di Como - Morta bimba scivolata in vano motore motoscafo/ Lezzeno - ultime notizie : incidente a 6 anni : Lago di Como, morta bimba di 6 anni scivolata nel vano motore del motoscafo: incidente e tragedia a Lezzeno, ultime notizie e ricostruzione dei fatti. La corsa inutile in ospedale(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:50:00 GMT)

E' Morta a 81 anni Winnie Mandela : L'ingresso in prima persona sulla scena politica risale al 1963, anno dell'arresto del marito del quale porterà avanti la lotta e le istanze.

Morta a 81 anni Winnie - prima moglie di Nelson Mandela e attivista anti apartheid : L'attivista anti apartheid sudafricana Winnie Mandela è Morta all'età di 81 anni. Winnie Mandela si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari all'ospedale...

Morta a 81 anni Winnie - prima moglie di Nelson Mandel e attivista anti apartheid : L'attivista anti apartheid sudafricana Winnie Mandela è Morta all'età di 81 anni. Winnie Mandela si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari all'ospedale...

E' Morta a 81 anni Winnie Mandela : 16.23 E morta a 81 anni Winnie Mandela, ex moglie di Nelson Mandela. Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, nata a Mbizana, Sudafrica, è stata per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'African National Congress. Aveva conosciuto Mandela, allora avvocato, nel 1956 e due anni dopo era diventata sua moglie. L'ingresso in prima persona sulla scena politica risale al 1963, ...

Marie Curie è Morta Più Di 80 Anni Fa - Ma I Suoi Resti E I Suoi Oggetti Sono Ancora Pericolosamente Radioattivi : Inoltre, non possiamo escludere che a un certo punto della sua vita ella non avesse compreso il rischio al quale aveva esposto se stessa e la sua famiglia in nome della scienza...

Maria Concetta - Morta a 25 anni per il morbillo. Le sue ultime parole : 'Amo - non respiro' : Maria Concetta Messina , per tutti 'Cetty', è morta lunedì scorso all'ospedale Garibaldi di Catania a soli 25 anni dopo aver contratto il morbillo . La donna lascia suo marito Andrea Di Grazia e la ...