Montagna | tre travolti da una valanga in Trentino | uno portato in ospedale

Trentino - morto in Montagna un base jumper austriaco : Un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto in Trentino lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro. L'incidente è avvenuto in uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport. Il 50enne non è riuscito ad aprire il paracadute prima di arrivare a terra, schiantandosi così contro le rocce. Alcuni alpinisti nei paraggi hanno assistito alla caduta e dato l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi l'uomo era già morto.

Incidenti in Montagna - Trento : salvati 4 giovani bloccati in parete : Tratti in salvo nella notte 4 giovani altoatesini (3 ragazzi e una ragazza) in difficoltà sulla via ‘La bellezza della Venere’ in località Oltra-Dro (Trento). Il gruppo si trovava in parete e non era più in grado né di scendere né di salire: con sopraggiungere del buio, alle 19, hanno lanciato l’allarme. E’ intervenuto il soccorso alpino del Trentino: i giovani sono stati raggiunti e sono stati aiutati ad arrivare, ...

Altro che Burian - persino in Alto Adige fa freddo solo in Montagna : a Trento e Bolzano +8°C anche stamattina : Vento forte e freddo in montagna oggi in Alto Adige: ai 3.400 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna, le raffiche hanno raggiunto gli 80 km/h, e si è registrata una minima di -25°C. Rilevati -24°C in Val Senales e sulle montagne sopra Solda. In Trentino ai 3.015 metri di Cima Presena nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -19°C. A Trento, Bolzano, Rovereto e Merano il sole splende e la temperatura si è di circa ...

Incidenti in Montagna : snowboarder morto in Trentino : Ancora un incidente in montagna. Un turista di 35 anni, della Repubblica di San Marino, è morto stamani in un incidente sulle piste da sci a Madonna di Campiglio, in Trentino. Si tratta di uno snowboarder che era in fuori pista sullo Spinale. L’intervento di una squadra di soccorso alpino dei carabinieri, coi sanitari, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in montagna: snowboarder morto in Trentino ...

Previsioni Meteo Weekend - caldo incredibile al Sud : minime di +26°C in Calabria e +22°C in Campania - oltre +20°C persino in Montagna! Tutti i DATI : 1/15 ...

Domenica nera in Montagna : tre morti e tre feriti tra Piemonte e Francia : Domenica nera in montagna: tre morti e tre feriti tra Piemonte e Francia La vittima Piemontese, uno snowboarder, è precipitata da un salto di roccia durante una discesa fuoripista. Sul Pian Benot è invece rimasto completamente sommerso dalla neve uno sciatore di 36 anni Continua a leggere L'articolo Domenica nera in montagna: tre morti e tre feriti tra Piemonte e Francia è su NewsGo.

Montagna - una domenica nera : tre slavine e un morto : Nella giornata di domenica 4 marzo tre valanghe hanno richiesto l'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico , CNSAS Piemonte, per operazioni di estrazione di persone ...

Le donne amano la Montagna. Sono oltre 113mila le socie CAI. : Tornando al Club alpino, non poteva mancare l'intervista alla già citata Vicepresidente Lorella Franceschini, secondo la quale 'oggi nella scienza, nell'economia, nella politica, nel sociale le donne ...

Calabria ai margini del Burian - all’estremo Sud l’inverno ruggisce soltanto in Montagna : ecco la NEVE di oggi in Sila [GALLERY] : 1/9 ...

Incidenti in Montagna - tre sciatori morti in Alta Savoia : tra le vittime anche una bambina : Incidenti in montagna, tre sciatori morti in Alta Savoia: tra le vittime anche una bambina È pesante il bilancio in Francia, dove si contano tre vittime nell’Alta Savoia. A perdere la vita, in due diversi Incidenti, un giovane di 29 anni e un padre e la figlia.Continua a leggere È pesante il bilancio in Francia, […] L'articolo Incidenti in montagna, tre sciatori morti in Alta Savoia: tra le vittime anche una bambina sembra essere il primo ...