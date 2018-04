Montagna | ragazza infortunata sul Monte Ceva | soccorsa

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) Infortunio sul, stamattina, per unache durante un’escursione si è ferita a una gamba. Raggiunta dal Soccorso alpino di Padova, una volta prestate le prime cure, l’escursionista è stata calata con la barella portantina per il primo tratto più ripido e successivamente trasportata a spalla lungo il sentiero. In un’ora la squadra ha raggiunto la strada, dove ha affidato l’all’ambulanza in attesa, poi partita in direzione dell’ospedale di Abano Terme. L'articolosulsembra essere il primo su Meteo Web.