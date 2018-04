calciomercato

: Momenti Di Gioia: da Weah a Eto'o, da Kaladze a Cruz, i calciatori in politica - vola_lazio : Momenti Di Gioia: da Weah a Eto'o, da Kaladze a Cruz, i calciatori in politica - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #MomentiDiGioia: da #Weah a #Etoo, da #Kaladze a #Cruz, i calciatori in politica [@AleDigio89] -

(Di lunedì 2 aprile 2018) ... due mondi così distanti ma in realtà così vicini: lo testimonia il copioso numero diche hanno scelto di intraprendere la via istituzionale dopo una carriera nel mondo del pallone. Non ...