optimaitalia

: Mistero #Fortnite: appare una cometa all'improvviso, cosa significa? - OptiMagazine : Mistero #Fortnite: appare una cometa all'improvviso, cosa significa? - Vendrick7 : RT @thexeon: Una misteriosa cometa avvistata in Fortnite Battaglia Reale potrebbe essere un… - thexeon : Una misteriosa cometa avvistata in Fortnite Battaglia Reale potrebbe essere un… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) No, non è un pesce d'aprile, anche perché ormai è passato per fortuna. Un misterioso accadimento sta facendo partire le più svariate teorie del complotto in, come se n0n ne avessimo già abbastanza fuori dal gioco, nella nostra realtà. All'improvviso moltissimi giocatori hanno cominciato ad avvistare unanel cielo. Prima non c'era assolutamente, come potete vedere dall'immagine in alto. Sta accadendo nella modalità Battaglia Reale, quindi molti pensano che qualstia arrivando per il popolare gioco.IldiTutta la community è concentrata sull'indagine per capire l'origine di questa misteriosapresente nei cieli di gioco. Unasi sa: lainè apparsa con l'arrivo dell'aggiornamento che ha introdotto i telerazzi guidati, ed è visibile sia di giorno che di notte. Questo è materiale su cui gli utenti Reddit ci sguazzano e ...