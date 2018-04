Milan | Mirabelli punta il nuovo Rui Costa | servono 60 mln?

Bonucci : 'Do un consiglio a Mirabelli : ecco chi serve comprare per il Milan' : Leonardo Bonucci , a Sky Sport , parla così dopo Juventus-Milan del livello della squadra rossonera: 'Se posso dare un consiglio a Mirabelli e Fassone, per alzare l'asticella devi prendere giocatori abituati a competere in ...

Milan - Mirabelli annuncia l’allenatore della prossima stagione : Il Milan sta attraversando un momento importante e lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Mirabelli annuncia Gattuso come allenatore del futuro, ecco le parole a Pianeta Milan: “Il suo rinnovo? Non ci sono problemi, siamo sotto Pasqua, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gennaro Gattuso. Penso non ci saranno problemi. Rino Gattuso, ve lo dico da tanto tempo, è un ...

Milan - due top club su Gattuso e Mirabelli : Come scrive la Gazzetta dello Sport , due club esteri di alto profilo hanno messo gli occhi sulla coppia rossonera: il loro futuro, però, salvo sorprese, sarà ancora Milanista, con l'allenatore ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicino un doppio colpo? Ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, ha chiuso il colpo Pepe Reina il quale arrivera' a parametro zero dal Napoli e ha prelevato Strinic dalla Sampdoria, due ottimi acquisti di esperienza. Il Milan, inoltre, è molto vicino anche all'ingaggio di Ki, forte centrocampista centrale coreano che al momento milita nelle fila dello Swansea, dove sta disputando una buonissima stagione. Si ...

Milan - Mirabelli conferma Gattuso - due bocciati verso l'addio : i dettagli Video : Il #Milan non dimentica quella che era la situazione ereditata da Rino Gattuso. L'allenatore calabrese è riuscito a risolvere una situazione che appariva davvero intricatissima. L'eliminazione dall'Europa League, ad opera dell'Arsenal, non mette in discussione l'operato del tecnico che è riuscito a risollevare la squadra non solo sotto il profilo dei risultati, ma anche e soprattutto nello spirito. Ciò che colpiva dei periodi bui che hanno ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicini tre grandi colpi - ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato in questo periodo; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, sta per mettere a segno un triplo colpo a parametro zero. Quasi fatta per Ivan Strinic, difensore di trent'anni della Sampdoria, al quale scadra' il contratto al termine di questa stagione, mentre nelle ultime ore come riporta Pianeta Milan è stato perfezionato l'acquisto di Pepe Reina. Il trentacinquenne portiere è in ...

VIDEO/ Arsenal Milan (3-1) : highlights e gol della partita - rabbia Mirabelli (Europa League - ritorno ottavi) : VIDEO Arsenal Milan (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida quale ritorno degli ottavi dell'Europa League. I Gunners passano ai quarti di finale. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:09:00 GMT)