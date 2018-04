: @SimonaSr29 @Prolassata Veramente i VERI terroristi sono i Sionisti, che hanno invaso i territori palestinesi dalla… - SebyRusso3 : @SimonaSr29 @Prolassata Veramente i VERI terroristi sono i Sionisti, che hanno invaso i territori palestinesi dalla… - effe1312 : RT @SimonaSr29: Quando avrete finito di farvi i ca@@i di Israele e di difendere terroristi palestinesi mussulmani, ricordatevi che da doman… - pierbaroni : RT @caritas_milano: Un mondo di #muri Barriere costruite per chiudere i confini, fermare i #migranti o nascondere la povertà. Nel 2001 ne… -

Il governo di Benjamin Netanyahu e l'Alto commissariato Onu per i rifugiati hanno raggiunto un accordo in base al quale circa 16 mila richiedenti asilo africani attualmente insaranno trasferiti in Paesi occidentali. L'intesa di fatto cancella il contestato piano per il trasferimento in Africa deieritrei e somali;ipotesi che aveva suscitato accese proteste nel paese,comprese quelle dei piloti di El Al,che si sarebbero rifiutati nel qual caso di portare i rifugiati in Africa.(Di lunedì 2 aprile 2018)