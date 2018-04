Migranti Israele | intesa con l' Onu | espulsioni verso Occidente non più Africa

Israele annulla piano per deportare Migranti illegali. Accordo con Onu : oltre 16mila estradati verso Occidente : Israele ha annullato oggi a sorpresa l’espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi: la deportazione doveva iniziare ieri ma che era stata temporaneamente bloccata dalla Corte Suprema, cui si era ricolta una associazione di migranti. Nel frattempo, ha reso noto il governo, è stata raggiunta con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati un’”intesa senza precedenti” in base alla quale 16.250 ...

Migranti - Israele li smista a Occidente : 14.31 Il governo di Benjamin Netanyahu e l'Alto commissariato Onu per i rifugiati hanno raggiunto un accordo in base al quale circa 16 mila richiedenti asilo africani attualmente in Israele saranno trasferiti in Paesi occidentali. L'intesa di fatto cancella il contestato piano per il trasferimento in Africa dei Migranti eritrei e somali;ipotesi che aveva suscitato accese proteste nel paese,comprese quelle dei piloti di El Al,che si sarebbero ...

Israele - 20mila persone a manifestazione contro espulsione Migranti : Più di 20mila israeliani hanno partecipato sabato a Tel Aviv a una manifestazione di protesta contro l'espulsione, decisa dal governo, di migliaia di migranti eritrei e sudanesi entrati illegalmente ...

Israele : kibbutz sfidano governo su espulsioni Migranti : In realtà, affermano diversi economisti, possono dare un contributo alla economia specialmente nel settore alberghiero, nei ristoranti e nell'agricoltura. Se la espulsione di decine di migliaia di ...

Israele - 200 Migranti eritrei senza permesso dovranno scegliere tra la deportazione o l’arresto : Intellettuali, scrittori, rabbini, sopravvissuti della Shoah e medici hanno firmato petizioni contro una legge che, dicono, tradisce l’anima d’Israele dimenticando il dramma degli ebrei che furono profughi perseguitati. Alcuni israeliani si sono impegnati a nascondere in casa loro i migranti, nel nome di Anna Frank. Entro domenica, infatti, un primo gruppo di 200 eritrei immigrati illegalmente in Israele sarà costretto a decidere fra la ...

Israele vuole deportare migliaia di Migranti : Tra molte critiche il governo ha iniziato a inviare avvisi di espulsione a più di 30 mila persone, che saranno portate in Africa The post Israele vuole deportare migliaia di migranti appeared first on Il Post.

Migranti - manifestazioni in Israele : ANSAmed, - TEL AVIV, 7 FEB - Cresce in Israele la protesta dei Migranti eritrei e sudanesi contro l'imminente espulsione verso un ''Paese terzo'', che secondo la stampa e' il Ruanda. Migliaia di loro ...

Israele pronta ad espellere 35mila Migranti africani Video : In #Israele si sta progettando l'espulsione di ben 35mila #migranti, tutti di origine africana. In tal modo, il governo guidato da Benjamin Nethanayu ha intenzione di allontanare, entro fine marzo, i tanti immigrati di origine sudanese ed eritrea che sono entrati clandestinamente nello stesso stato ebraico. Secondo quanto riporta un articolo pubblicato sul sito di 'Euronews', per individuare gli stessi migranti irregolari [Video]saranno ...

Israele pronta ad espellere 35mila Migranti africani : In Israele si sta progettando l'espulsione di ben 35mila migranti, tutti di origine africana. In tal modo, il governo guidato da Benjamin Nethanayu ha intenzione di allontanare, entro fine marzo, i tanti immigrati di origine sudanese ed eritrea che sono entrati clandestinamente nello stesso stato ebraico. Secondo quanto riporta un articolo pubblicato sul sito di 'Euronews', per individuare gli stessi migranti irregolari saranno utilizzati ...

