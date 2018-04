Migranti | intesa Israele-Onu per 16' 250 | 6000 in primo anno

Israele - intesa con Onu : Migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Israele - intesa con l'Onu : "Migranti africani trasferiti anche in Italia" : I migranti africani attualmente in Israele, sulla base del nuovo accordo con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali tra cui l'Italia: lo ha annunciato oggi il primo ministro israeliano...

Migranti. Israele - intesa con l'Onu : espulsioni verso Occidente non più Africa : L'idea iniziale, molto contestata, era quella di trasferirli in Ruanda o Uganda. Il piano aveva attirato molte critiche, tra cui quelle dell'Unhcr. Netanyahu: 'non sono rifugiati ma infiltrati illegali'