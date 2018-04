Migranti da Israele all’Italia | retromarcia di Netanyahu | «Era solo un esempio»

Migranti da Israele all’Italia - ok dell’Onu Roma nega e Netanyahu fa retromarcia : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli. L’Italia? Solo un esempio possibile, non c’è alcun accordo

Farnesina - no intesa Migranti da Israele : 18.28 "Non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei migranti che vanno in Israele dall'Africa e che Israele si è impegnata a non respingere". Lo precisano fonti della Farnesina. Netanyahu, illustrando l'accordo definito "senza precedenti", ha precisato che i migranti saranno "reinsediati" in particolare in Italia,Germania e Canada

I Migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente : E non più in Africa: è il risultato di un accordo trovato con l'ONU dopo le critiche degli ultimi mesi, e sembra che c'entri anche l'Italia The post I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente appeared first on Il Post.

Israele - accordo con Onu : Migranti reinsediati in Occidente. Anche in Italia - Germania e Canada : ?Israele ha annunciato di avere raggiunto un accordo con l'Alto Commissariato Onu per mandare migranti africani, attualmente sul suo territorio, nei Paesi occidentali. Sulla base del nuovo accordo raggiunto con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania, ha annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu