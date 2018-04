Migranti alla Via Crucis | polemica della Lega ad Arcore

Pasqua - l'appello del Papa : 'Accogliete i Migranti e chi è costretto a fuggire dalla patria' : Città del Vaticano - Nel messaggio Pasquale al mondo da San Pietro risuona un appello: garantire sempre l'accoglienza ai migranti e a 'coloro che sono costretti ad abbandonare la propria patria'. Non ci sono cenni specifici relativi a una ...

"Terroristi nascosti tra i Migranti - il rischio attentato è altissimo". L'allarme di Minniti : "Se un anno fa mi aveste chiesto se è possibile che i foreign fighters si mischino coi flussi dei migranti avrei risposto no, perché un anno fa questi gruppi sarebbero stati degli assetti nobili di Is e tu un assetto nobile non lo mandi in Europa con i rischi dei flussi migratori. Dal momento che la fuga è individuale, viene lecito pensare che la via migliore sia quella di una rotta già aperta, quella dei trafficanti ...

Stop alla collaborazione fra Italia e Francia sui Migranti : L'episodio di Bardonecchia gela i rapporti alle frontiere e frena l'idea di una unione politica che Macron e Gentiloni si erano impegnati a rilanciare sul fenomeno migratorio -

SCUOLA/ Mons. Scicluna : dalla pedofilia ai Migranti - la sfida della Chiesa sono i giovani : Oggi non si può pretendere che i giovani vadano alla Chiesa, è la Chiesa che deve andare da loro. Diario di un incontro con Mons. Scicluna a Malta. ROBERTO GRAZIOTTO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Migliorare tutti senza perdere i bravi, l'ultima sfida della Germania, di R. GraziottoSCUOLA/ dalla Germania: la sfida di Auschwitz ai giovani senza memoria, di R. Graziotto

Gas e Migranti - l'Italia esposta alla reazione russa. Colloquio con Sergio Romano e Vittorio Strada : Non saremmo, forse, l'anello più debole, ma di certo siamo tra quelli più esposti su due fronti cruciali: quello dell'energia e quello dell'immigrazione. Due carte in mano all'uomo che regna al Cremlino: Vladimir Putin. La "guerra delle spie" aperta dall'Europa e dagli Usa con Mosca può avere dei contraccolpi che vanno al di là dell'aspetto diplomatico, con l'eventuale espulsione dalla Federazione Russa di funzionari ...

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

L'odissea dei Migranti alla frontiera di Claviere - tra freddo e diffidenza : Camminano a piede nella neve per ore e ore. Ma poi al confine vengono rimandati indietro dalla polizia francese: 'non mi arrendo, ho attraversto il deserto a piedi...' -

Migranti “chez Jesus” - i respinti dalla Francia nella chiesa occupata. Il parrocchiano : “Son venuti a sciare?” : Non accenna a fermarsi il flusso di Migranti che ogni notte provano a raggiungere la Francia attraversando a piedi le montagne. Affrontano la neve e le rigide temperature oltre ai controlli della polizia francese che pattuglia i sentieri che da Claviere conducono oltralpe. Cronache rilanciate dalla morte di una giovane nigeriana respinta dai francesi a Bardonecchia e morta dopo aver partorito. Ma chi viene respinto in Italia si ritrova senza un ...

Milano - caso Gallarate e centri chiusi : la Prefettura smista i Migranti : Sul caso si sono sollevate molte polemiche , in particolare, il sindaco di Gallarate che ha pagato il treno per Milano a 12 migranti, . Di fatto, a seguito della chiusura di alcune strutture in ...

Se ci dimentichiamo che dobbiamo morire : Migranti alla frontiera italo-francese Video : Una migrante è morta ieri all’ospedale Sant'Anna di Torino dopo aver dato alla luce suo figlio Israel. Affetta da un fibroma, è stata respinta un mese e mezzo fa alla frontiera francese di Bardonecchia dalla Gendarmerie nonostante le sue condizioni: gravidanza al sesto mese, e difficolta' di respirare a causa del fibroma del quale era affetta. La donna, nigeriana, è stata portata all’ospedale Sant'Anna di Torino con suo marito dai medici ...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

