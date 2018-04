Miglior Robot aspirapolvere e lava pavimenti in promozione | ILIFE V7S Pro

Robot aspirapolvere : i Miglior i da comprare : State pensando di acquistare un Robot aspirapolvere che vi aiuti a tenere i pavimenti sempre puliti ?Con un Robot , infatti, potrete lasciare che sia lui a occuparsi della polvere (e non solo)! Ricordate però che questi prodotti non possono sostituire completamente un normale aspirapolvere . Tuttavia, è molto più conveniente lasciare che il Robot faccia il lavoro “sporco” la maggior parte del tempo. Un Robot che funziona 90 minuti al ...

Roomba 980 - la prova : il Miglior Robot aspirapolvere? : L’ultima conferma è arrivata dall’Istat che li ha inseriti nel paniere dei prodotti che contribuiscono al calcolo nazionale dell’inflazione: i robot aspirapolvere sono un elettrodomestico oramai diffusissimo a giro per l’Italia. Sono passati 18 anni da quando è iniziato lo sviluppo dei primi dispositivi autonomi in grado di pulire il pavimento seguendo uno schema e aspirando la polvere. Il primo in assoluto fu il ...