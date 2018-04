Tennis : Miami - Zverev ko - vince Isner : ROMA, 2 APR - A quasi 33 anni John Isner vince il 'Miami Open' e incassa il primo Masters 1000 in carriera. Sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida, il gigante statunitense, n.17 Atp, ha ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : John Isner rimonta e batte Alexander Zverev in tre set : Il sogno americano di John Isner si è avverato: lo statunitense ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida. Il punteggio recita 6-7 (4) 6-4 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata esattamente 150 minuti. Nel primo set il tie break è stato il giusto epilogo di una partita nella quale non ci sono stati break: tante però le occasioni non sfruttate, soprattutto dallo ...

