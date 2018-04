“Mi fanno vomitare” Isola dei famosi | duro attacco di Alessia Mancini La bella

“Non cosciente”. Isola dei famosi - le immagini choc di Francesca Cipriani. La naufraga in una scena surreale. “Guardate che fanno col suo corpo”. E Giucas Casella fuori di sé : “Mi viene da piangere…” : Sull’Isola dei famosi, tra uno scandalo e l’altro, nascono anche dei bei rapporti d’amicizia. Vuoi la convivenza coatta in condizioni precarie, vuoi il tento tempo passato assieme, tra i naufraghi si sono instaurati dei rapporti sinceri. Tra questi c’è quello nato tra i due personaggio più ‘strambi’, cioè Giucas Casella e Francesca Cipriani. La pupa e il mentalista hanno regalato in queste settimane dei ...

“Mi sono fatta malissimo!”. Infortunio sull’Isola dei Famosi. La naufraga ha preso una botta micidiale ed è stata necessaria la corsa dal medico. Le sue condizioni fanno preoccupare i vip : La vita sull’Isola dei Famosi può essere molto dura e lo sa bene Francesca cipriani che si è imbattuta in un incidente molto spiacevole. La naufraga ha avuto infatti un Infortunio che ha interessato il suo lato B e la cosa a quanto pare ha messo in grande preoccupazione Jonathan Kashanian. Il personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano si è messo in ambasce proprio perché sa bene quanto la ragazza riponga grande impegno ...