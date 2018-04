Messi | “Finale mondiale Argentina-Spagna? Firmo a patto di vincere”

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) “Quanti anni ancora mi restano da giocare? Non lo so nemmeno io”: svicola, come fa sempre sul campo di calcio, Leointervistato dalla rivista della Federcalcio spagnola prima dell’amichevole tra le Furie Rosse e l’e ripresa oggi dalla stampa iberica. Al momento non c’è un orizzonte perchè, spiega, “la voglia c’è e sto benissimo fisicamente per cui non so quando lascerò il calcio. E’ ancora presto per pensarci e poi ho davanti ancora tante sfide”. A cominciare da quella più grande, ila giugno. “Vogliamo vincere e speriamo di vivere dei momenti belli come è successo in Brasile ma questa volta con un finale diverso. Veniamo da tre finali di fila tra Coppa del Mondo e due Coppa America e ovviamente vogliamo riuscire a a diventare campioni. Non ci saranno partite facili e tra le favorite metto Brasile, ...