Medico del soccorso e guida alpina muore in valanga a Chamonix

“E la vagina!?…”. A diciotto anni non ha mai avuto il ciclo. Pensa sia normale - ma poi va dal Medico e fa la scoperta più terrificante della sua vita : “E fa anche molto male…” : A 25 anni la sua vita non è come quella delle sue coetanee. Per tanto tempo si è chiesta come mai il suo corpo era diverso, come mai le sue amiche vivevano delle esperienze che per lei erano completamente fuori dal Pensabile. Rebekah Knight è una ragazza di Ballymoney, nell’Irlanda del Nord, e per tanti anni si è fatta delle domande a cui non riusciva a rispondere. Poi finalmente quando è diventata maggiorenne ha capito cosa c’era ...

Bimbi fino a sei anni : eliminato l'obbligo del certificato Medico per la pratica dell'attività sportiva : Anche il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso il Ministero della salute , si è espresso in più occasioni 'nel senso di considerare 1'attività sportiva in età prescolare dei ...

“Sono nate - sono nate!”. Genitori al settimo cielo per l’arrivo delle gemelline. Ma si avvicina il Medico e la felicità si spegne in un attimo : “Mi dispiace…” : Una frase che nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire, capace di far tremare immediatamente le gambe e materializzare nella testa le peggiori eventualità possibili. Provate allora a immaginare cosa devono aver provato questa coppia che si preparava a vivere il momento più bello che un uomo e una donna possano affrontare insieme, quello della nascita dei loro bambini. L’emozione, l’adrenalina, la voglia di tornare a casa e ...

Medico del Sud si cura al Nord per un tumore al rene : “Volevano asportarlo” : Medico del Sud si cura al Nord per un tumore al rene: “Volevano asportarlo” Il pediatra campano racconta a Mattino cinque la sua esperienza di malato di tumore: “A casa mia avrei dovuto aspettare 4 mesi”. Continua a leggere L'articolo Medico del Sud si cura al Nord per un tumore al rene: “Volevano asportarlo” proviene da NewsGo.

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un Medico : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del locale Nas nei confronti di un medico. Dopo “articolate indagini svolte nei confronti di un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi del capoluogo siciliano e di un medico ...

Ti è successo più di 12 volte nell’ultimo mese? Non perdere tempo. Chiama subito il tuo Medico e fatti visitare. È il classico sintomo silenzioso di quella malattia grave delle ovaie e non devi aspettare oltre : Quattro donne su cinque non conoscono i sintomi silenziosi del cancro alle ovaie, è quanto rivela una recente ricerca scientifica riportata dal Sun. Mentre ormai quasi tutte conoscono i segnali preoccupanti del cancro al seno e sanno che è importante controllarsi periodicamente, il cancro alle ovaie resta ancora molto “misterioso”. Eppure ogni anno sono 7.000 le donne alle quali viene fatta la diagnosi di cancro alle ovaie e il dato, purtroppo, ...

Sono comparse all’improvviso - ti provocano un forte prurito e non sai che pensare. Se una parte del corpo si è riempita di bollicine di questo tipo - chiama subito il Medico e fissa un appuntamento. Il problema potrebbe essere serio davvero : “La mia pelle diventa rossa e gonfia”, il conduttore dell’amato Daily Show per parlare di una problematica molto più comune di quel che si creda. “Ne Sono dipendente, ma Sono anche allergico”. A parlare è Trevor Noah che, in un’intervista a Us Weekly, ha fatto sapere cosa gli accade quando assume zucchero. Lui stesso ha fatto sapere di essere dipendente dallo zucchero ma anche di esserne allergico. Lo ha scoperto con la reazione della sua pelle ...

Morte Astori - un Medico dello sport lancia l'allarme : "Si giocano troppe partite" : Tanti club italiani, stranieri, personaggi del mondo del calcio, politico, dello sport e non hanno mandato alla famiglia messaggi di cordoglio per la grave perdita. Astori , come tutti gli sportivi, ...