Mediaset | a breve Vivendi presenta trust per diritti voto eccedenti 9 | 9%

digital-news

: Pasqua, Confturismo: in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10 Vince l'Italia, con l'80% delle preferenze: Tosca… - RestucciaSalv : Pasqua, Confturismo: in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10 Vince l'Italia, con l'80% delle preferenze: Tosca… - 107DELPIERISTA : Accordo Sky - Mediaset ... un accordo molto vantaggioso per entrambi ma soprattutto per gli abbonati ..( per farla… - GIOURSO : RT @medlivefp: +++ ACCORDO TRA SKY ITALIA E MEDIASET PER CONTENUTI PAY TV: a breve tutti i dettagli +++ -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Con il redde rationem in tribunale rinviato al prossimo autunno, il faro della diatriba traritorna nell'ambito degli organismi di vigilanza: in particolare è atteso a, non oltre una quindicina di giorni, l'indicazione delda parte della società francese per idiil 9,9% che possiede nel capitale di Cologno. In tal modointende ottemperare alla delibera dell'Autorità per le comunicazioni che in base ai tetti antigli ha imposto entro il 19 apri...