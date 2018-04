optimaitalia

: Che risate a @105MiCasa con @MaxPezzali @NekOfficial e @RengaOfficial ? ???? Guarda la video intervista integrale ?? ??… - Radio105 : Che risate a @105MiCasa con @MaxPezzali @NekOfficial e @RengaOfficial ? ???? Guarda la video intervista integrale ?? ??… - all_music_it : Max Pezzali diventa direttore d’orchestra per un giorno e guida il traffico di Pavia (video) - OptiMagazine : .@MaxPezzali diventa direttore d'orchestra per un giorno e guida il traffico di Pavia (video)… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Maxd'orchestra per une presenta i nuovi mezzi del servizio pubblico della città.Per l'occasione, l'artista che è nato e vive aha calzato le vesti deld'orchestra, tracciando delle improbabili figure per aria nella direzione dei conducenti dei nuovi autobus.L'immagine dall'alto restituisce il motivo per il qualesia stato chiamato a dirigere il. I mezzi si sono infatti disposti in maniera da formare la scritta I Love PV, come mostrano alcune immagini riprese dall'alto.Maxè quindi dovuto salire su due grossi pneumatici e dare le indicazioni da seguire agli autisti dei nuovi bus che sono così entrati a far parte del nuovo parco macchine in forze alla città.Una veste insolita, quella vestita ma Max, che ha così dato il via libera alla novità che riguarda la mobilità della sua città ma anche ...