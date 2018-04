Max | Nek e Renga ripartono da Napoli con il loro tour

Come vincere un incontro con Nek Max Renga per il concerto a Napoli del 3 aprile : Se desideri sapere Come vincere un incontro con Nek Max Renga, non ti resta che seguire queste semplici istruzioni. Si tratta di un meet&greet che non dà diritto all'ingresso all'area del concerto ma consente di incontrare i tre artisti di nuovo in tour dal 3 aprile al Palapartenope di Napoli. Partecipare all'evento è molto semplice. Sarà sufficiente cliccare Mi Piace sulla pagina di Veragency, quindi condividere la locandina con la ...

Nek Max Renga in tv dopo il tour congiunto? Il trio scherza su una sitcom : Nek Max Renga in tv dopo il tour congiunto. Questo è il loro annuncio scherzoso nel corso della nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante, al quale hanno rivelato di essere pronti per un programma televisivo del quale ancora non si conoscono i contorni, ma che vorrebbero chiamare Casa NMR. Il trio ha incoronato il progetto del gruppo con un disco nel quale hanno racchiuso in un album registrato durante la doppia data di Torino. Spiega ...

Arriva la parodia di Nek Max Renga in Duro da Rompere in vista della Pasqua 2018 (video) : La parodia di Nek Max Renga in Duro da Rompere ci introduce alla Pasqua 2018. Il singolo del trio è stato ripreso in chiave ironica e rivisitato in vista delle prossime festività, con una dedica nemmeno troppo velata alle uova di cioccolato, troppo spesso coriacee per essere spaccate facilmente. Duro da Rompere è quindi proprio l'uovo di cioccolato, che spesso necessita di una terapia d'urto per manifestare la troppo spesso deludente ...

Annunciata una nuova data di Nek Max e Renga in estate : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata durante un'intervista a RTL una nuova data di Nek Max e Renga in estate, in programma a Udine. Il concerto si terrà il prossimo 11 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, e va ad aggiungersi ad un ricco calendario di live che attraverseranno l'intera penisola sino alla fine dell'estate. Il tour di Nek Max e Renga continua a registrare successi straordinari in tutta Italia, con sold out in diverse date della ...

Video di Nek Max Renga a Che fuori tempo che fa - tra le nuove date e The Voice of Italy : Nek Max Renga a Che fuori tempo che fa del 19 marzo raccontano gli esordi e le prossime date del tour che terranno nei palasport. Max Pezzali, ormai presenza fissa al tavolo, è stato quindi raggiunto dai colleghi con i quali ha ripercorso gli esordi delle rispettive carriere da solisti in un filmato che li ha lasciati a bocca aperta. Per tutti e tre, si è tratto di alcune immagini tratte dal Festival di Sanremo, al quale hanno partecipato ...

Fiorello scopre i nuovi Pooh con Nek Max Renga in Uomini soli a Il Rosario della Sera (audio) : Nek Max Rena in Uomini soli a Il Rosario della Sera sono i nuovi Pooh. Questo è quanto ha deciso il conduttore del programma, l'inossidabile Fiorello, che ha stabilito la nuova formazione del gruppo che ha deciso di fermare il progetto della band con l'ultimo concerto a Casalecchio di Reno del 30 dicembre 2016. L'insolito trio si è cimentato in uno dei brani più significativi del gruppo, Uomini soli, con il quale hanno trionfato al Festival ...

Max - Nek e Renga insieme sono uno spasso : guarda la nostra video intervista sul disco : Venerdì 9 marzo è uscito “Max Nek Renga, il disco”, una grande raccolta dei loro successi reinterpretati a tre voci. In occasione della presentazione dell’album, noi di MTV abbiamo rincontrato Max Pezzali, Nek e Francesco Renga per una bella chiacchierata sui loro progetti insieme. Oggi è il giorno! E’ uscito il nostro album #MNRildisco, un modo unico per poter fermare nel tempo questa avventura meravigliosa. ...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga in tour nell’estate 2018 dopo l’album : Nek Max Renga in tour anche in estate dopo la leg del mese di aprile con il grande evento all'Arena di Verona. L'annuncio arriva nel giorno del rilascio dell'album dove hanno voluto racchiudere i successi a tre avviati con il rilascio di Duri da battere, unico inedito dell'avventura a gruppo partita con la data del 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Saranno quindi tre le date con le quali i tre artisti torneranno sul palco ...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga a Locarno dopo il successo nei palasport : Nek Max Renga a Locarno portano la loro musica nella prima vetrina internazionale dopo la formazione del trio. L'appuntamento con il live è fissato per il 13 luglio, in occasione del Moon&Stars Festival che si terrà a partire dalle ore 20 presso la Piazza Grande. I Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita sui circuiti di vendita abilitati con prezzi espressi in franchi svizzeri (presenti a questo link), che quindi ...

Max Nek Renga - i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia : ROMA – L’attesa sta per finire! Uscirà venerdì 9 marzo “MAX NEK Renga, il disco” (Warner Music), l’album di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che racchiuderà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti, reinterpretate a tre voci e non solo, e farà rivivere tutte le emozioni di questo tour che sta conquistando […] L'articolo Max Nek Renga, i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia è su NewsGo.

Annunciato l’instore tour di Nek Max Renga per il nuovo album dedicato al progetto del trio : L'instore tour di Nek Max Renga ha le sue date. I tre artisti sono pronti a incontrare i fan per la presentazione del disco che hanno voluto dedicare al tour congiunto, nel quale hanno racchiuso tutti i loro più grandi successi nei maggiori palasport italiani. I tre artisti rilasceranno il disco il prossimo 9 marzo, ma hanno già Annunciato quali saranno gli appuntamenti con i firma copie che hanno deciso per l'incontro con i fan. Si tratta ...

Max - Nek e Renga : nel video di “Strada facendo” ti portano in viaggio con loro : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga hanno pubblicato il video ufficiale di “Strada facendo”, famosissima canzone di Claudio Baglioni da loro reinterpretata a tre voci. Padova!!! #bellichesiete E stasera un gigantesco Selfie!! Ci siete tutti?! Grazie davvero. @nekfilipponeviani @maxpezzali Un post condiviso da Francesco Renga (@francescoRenga) in data: Feb 16, 2018 at 2:57 PST Guardano la clip ti sembrerà di essere in ...