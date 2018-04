Mattarella ad Al Sisi | La verità su Regeni rilancerà i rapporti

Elezioni Egitto - Al Sisi ha vinto col 97%/ Mattarella “ora verità su Regeni”. Un milione ha votato per Salah : Elezioni in Egitto, Al Sisi ha vinto col 97% dei voti: un milione ha votato per Salah per protesta. Mattarella, bene ma ora ci vuole verità sul caso di Giulio Regeni"(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Al Sisi vince con il 97% - ma a votare è andato solo il 41% degli egiziani. Mattarella : "Verità su Regeni" : Il presidente uscente Abdel Fattah Al Sisi ha vinto le elezioni in Egitto col 97% dei voti. Lo riferisce la commissione elettorale aggiungendo che l'affluenza al voto è stata del 41,5%. Un plebiscito la cui portata appare tuttavia ridimensionata dalla bassa affluenza, che indica come la maggioranza degli egiziani non abbia risposto all'appello del presidente di recarsi alle urne.Stando ai dati ufficiali sono 24.254.152 gli egiziani che ...

