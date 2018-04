Matrimonio reale | Harry e Meghan svelano i fiori

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate - il Matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la cosa non piacerà a tutti : Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i ...

“Ecco le foto hot di Meghan” - caos a corte. Il Matrimonio tra il principe Harry e l’ex attrice è dietro l’angolo - ma proprio ora spuntano scatti che stanno mettendo in imbarazzo la Casa Reale. La regina - ovviamente - non l’ha presa benissimo… : Scheletri nell’armadio? Un passato che si vuole in qualche modo nascondere? Bene, non è il caso di prendere la decisione, allora, di sposarsi con uno dei reali della Casa del Regno Unito. Che Meghan non fosse di stirpe nobile e che viene da una professione inusuale per la Real Casa, era cosa nota. Solo che le foto scandalo di Meghan Markle, futura moglie di Harry d’Inghilterra, a poco più di un mese dal sì fanno tremare la ...

Domenica In – Ventesima puntata del 4 marzo 2018 – A tener banco il Matrimonio reale tra il Principe Harry e Meghan Markle.. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Un’edizione che si sta confermando un grande insuccesso: dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma […] L'articolo Domenica In – Ventesima puntata del 4 marzo 2018 – A tener ...

