Mario Bozzoli | le indagini ad un passo dalla conclusione?

(Di lunedì 2 aprile 2018) In questo articolo faremo il punto della situazione sulle #riguardanti la scomparsa di50 anni al momento della sparizione l'imprenditore scomparso nel nulla nel 2015 da Brescia. Il procuratore generale Pier Luigi Maria Dell'Osso ha dichiarato: 'I termini dell'inchiesta sono scaduti a Dicembre, ma ho deciso di andare avanti. Voglio dare un'accelerata alle: ho la speranza che entro un mese riusciremo ad avere risultati concreti e a chiudere il caso'. Tramite un provvedimento firmato negli ultimi giorni, ha avocato a sé l'inchiesta del signor. Dopo tre anni, l'imprenditore titolare di una nota fonderia locale, non è stato ancora ritrovato. Non solo, la Procura ha avocato anche l'inchiesta sulla sparizione di Giuseppe Ghirardini 50 operaio all'interno della fabbrica del, scomparso sei giorni dopo il suo datore di lavoro. Il cadavere ...