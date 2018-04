Maradona nonno per la seconda volta | è nato Diego Matias FOTO

calcioweb.eu

: Nonno Maradona: «Mi godrò il nipotino come non ho fatto con mio figlio Diego» - Corriere : Nonno Maradona: «Mi godrò il nipotino come non ho fatto con mio figlio Diego» - OnlineSportsRT : FIOCCO AZZURRO|Maradona nonno bis

E' nato Diego Matias - LupoMail : RT @Corriere: Nonno Maradona: «Mi godrò il nipotino come non ho fatto con mio figlio Diego» -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Altro nipote perArmando, dopo Benjamindall’unione della figlia Giannina con l’attaccante Sergio Aguero, oggi è, primogenito dijunior e della moglie Nunzia. “Vi racconto che èil mio nipotino, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Ora me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio”, ha scritto l’ex Pibe de Oro. “E’Matías! Pesa 3.480 kg e sia lui che la mamma stanno benissimo. Il papà invece incomincerà a cambiarsi i pannolini insieme a lui!”, ha scritto invece su Instagramjr. L'articoloper la: èsembra essere il primo su CalcioWeb.