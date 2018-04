Mantova | mancano i custodi | Palazzo Ducale chiuso a Pasquetta

Mantova - legge ingarbugliata e palazzo Ducale resta chiuso : mancano i custodi : chiuso per mancanza di custodi . Succede a Mantova nel giorno di Pasquetta dove palazzo Ducale , il principale monumento della città, di proprietà dello Stato, oggi rimane chiuso nonostante il massiccio ...

Mantova - Palazzo Ducale chiuso nel giorno di Pasquetta. “Mancano i custodi” : Non ci sono abbastanza custodi e Palazzo Ducale resta chiuso nel giorno di Pasquetta. Migliaia di visitatori programmano già la visita a uno dei simboli di Mantova , invece arrivati davanti alla reggia dei Gonzaga hanno trovato i portoni sbarrati. Il motivo? Stando alla spiegazione del direttore Peter Assmann è la legge: il giorno di riposo è lunedì. Insomma, per essere aperti oggi sarebbe stato necessario trovare un numero sufficiente di persone ...

