Manchester | Pogba frena | ' Nessun problema con Mourinho'

Manchester United - Pogba verso l'addio? 'Con Mourinho tutto ok ma...' : La situazione che sta vivendo al Manchester United 'non mi era mai successa prima'. È quanto ammette Paul Pogba in un'intervista concessa alla televisione francese. Il centrocampista, autore di una ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...

Manchester United - Pogba : 'Con Mourinho buon rapporto - ma mai così tanta in panchina' : ... più un assist, contro la Russia, e a Telefoot ha parlato proprio anche della Francia, in chiave Mondiale: " Abbiamo il potenziale per vincere la coppa del Mondo . C'è una bella squadra, ma sarà ...

Fuga da Manchester - Pogba stavolta non lo esclude : ROMA - Costato cento milioni nemmeno due anni fa, Paul Pogba non ha finora ripagato l'investimento fatto dal Manchester United e in questa stagione Josè Mourinho lo sta utilizzando col contagocce, ma ...

Manchester - Pogba : 'Gioco poco ma con Mourinho va tutto bene' : Il centrocampista ha anche parlato delle prospettive mondiali della Francia: 'Abbiamo il potenziale per vincere la coppa del Mondo. C'è una bella squadra ma bisogna lavorare - ha affermato -, sarà ...

Esclusiva CalcioWeb-Pogba rompe con il Manchester - clamoroso ritorno alla Juve? : Caos totale a Manchester dopo l’eliminazione dalla Champions. La società è scontenta di Mou così come di alcuni giocatori costati milioni e milioni di euro. Tra questi c’è sicuramente Pogba, il quale, ceduto due anni fa dalla Juventus, sarebbe ai ferri corti sia con l’allenatore del Triplete dell‘Inter e sia con la stessa società. La Juventus vorrebbe approfittare della situazione per portare il fronte centrocampista ...

Manchester United - Pogba ci crede ancora ma Raiola pensa a venderlo : TORINO - Non è ancora finita, pensa Pogba . Vediamo cosa dice il mercato, riflette Raiola . Punti di vista immaginari, mica tanto, tradotti sulle pagine dei tabloid inglesi che questa mattina scrivono ...

Il Manchester United a Pogba : “O con Mourinho al 100% - o sei fuori” : Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” Continua a leggere L'articolo Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” proviene da NewsGo.

Manchester United - scoppia il caso Pogba : il francese può tornare in Italia! : Il Manchester United protagonista nella gara di Premier League contro il Liverpool ma a tenere banco è anche e soprattutto il caso Pogba. Il centrocampista francese non è stato convocato per la partita contro i Reds, non solo per qualche problema fisico ma anche e soprattutto per i rapporti ormai compromessi con il tecnico Josè Mourinho. Lo stesso club inglese è deluso dalle prestazioni del francese, arrivato dalla Juventus per una cifra ...

Pogba salta il Liverpool. Il Manchester United : 'O con Mourinho o sei fuori' : LONDRA - Paul Pogba salterà la sfida con il Liverpool . Il centrocampista francese non ha recuperato da un infortunio subito ieri in allenamento, stando alle notizie ufficiali. Al di là dei problemi ...

Manchester - messaggio a Pogba : 'O con Mourinho o sei fuori' : LONDRA , INGHILTERRA, - Tra Jose' Mourinho e Paul Pogba il Manchester United non ha dubbi: al 100% con lo 'special one'.Questa, secondo l'Independent, la posizione del club dell'Old Trafford che ...

Manchester United - dall'Inghilterra : 'Faccia a faccia Mourinho-Pogba : può partire' : Manchester - I rapporti tra Josè Mourinho e Paul Pogba sarebbero ai minimi storici, tanto da ipotizzare l'addio a fine stagione del centrocampista francese. Secondo quanto riferito dal quotidiano ...

Manchester United - tensioni con Mourinho : Pogba medita l'addio : LONDRA , Inghilterra, - Si profila un secondo clamoroso divorzio tra il Manchester United e Paul Pogba , sempre più spesso lasciato in panchina da José Mourinho . L'ultima esclusione ieri sera a ...

Manchester United - tensione con Mourinho : Pogba medita l'addio : Si profila un secondo clamoroso divorzio tra il Manchester United e Paul Pogba, sempre più spesso lasciato in panchina da José Mourinho. L'ultima esclusione ieri sera a Siviglia, in occasione dell'...