Mancano i custodi | chiuso a Pasquetta palazzo Ducale a Mantova

Mantova, mancano i custodi: Palazzo Ducale chiuso a Pasquetta #mantova

(Di lunedì 2 aprile 2018) per mancanza di custodi. Succede a Mantova nel giorno di Pasquetta dove, il principale monumento della città, Palazzo Ducale, di proprietà dello Stato, oggi rimane chiuso nonostante il massiccio afflusso di turisti in occasione delle festività pasquali. Ci ha provato il sindaco Mattia Palazzi a mediare tra sindacati e direttore Peter Assmann per scongiurare la serrata, ma è stato inutile. La chiusura del Palazzo per Pasquetta, dicono direttore e personale, è dovuta alla legge. Quando il giorno di riposo di un museo statale cade in un giorno festivo, come succede per il Palazzo Ducale ogni lunedì, l'apertura può avvenire solo se si trova un numero sufficiente di custodi disposti, volontariamente, a lavorare. A Mantova ne erano necessari una ventina, ma disposti a rinunciare al giorno di riposo erano meno della metà.