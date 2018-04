Mafia | dopo la condanna si oppone alla sorveglianza | fissata udienza

Giulia Michelini e Marco Bocci tornano in tv dopo Squadra AntiMafia dal 7 aprile : Giulia Michelini e Marco Bocci in tv, insieme. Il sogno dei fan di Squadra Antimafia finalmente diventano realtà e la mitica coppia di attori tornerà ad occupare il prime time di Canale 5. Attenzione, però, perché non si tratta di un ritorno con armi in mano e a caccia di nuovi cattivi e di una vendetta sofferta e personale, perché Giulia Michelini e Marco Bocci sono stati chiamati insieme alla corte di Maria De Filippi per far parte della ...

“La Mafia dopo le stragi”? E’ ritornata borghese. In un libro gli scenari del dopo Riina : “La mafia? Io non lo so più come fotografarla, perché non la vedo”. Letizia Battaglia, 83 anni, celebre (anche, ma non solo) per i suoi scatti di morti ammazzati nella Sicilia insanguinata da guerre ed esecuzioni quotidiane, eccellenti e no, ci regala la migliore immagine – o meglio, mancata immagine – di che cosa sia diventata oggi Cosa nostra, un quarto di secolo dopo la stagione delle stragi e l’arresto del sanguinario capo ...

NINO FRASSICA/ Dopo Don Matteo - nelle vesti del parroco ne La Mafia Uccide Solo D’Estate (David di Donatello) : NINO FRASSICA sul palco dei David di Donatello. Dopo il successo nella fortuna fiction di Don Matteo 11, vestirà i panni del parroco nella serie La Mafia Uccide Solo D’Estate.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:23:00 GMT)

Mafia : dopo 35 anni torna la marcia popolare antiMafia Bagheria-Casteldaccia : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - torna, dopo 35 anni, la marcia popolare antiMafia fra Bagheria a Casteldaccia, in provincia di Palermo. La manifestazione, promossa dal Centro Pio La Torre e dalla rete delle scuole di Bagheria Bab el Gherib, si terrà lunedì 26 febbraio e vedrà la partecipazione degli

Mafia - da Fidanzati a Vernengo : la corsa alla successione di Riina. La Dia : “Dopo un lungo stallo sarà una Cosa nostra 2.0” : Il nuovo capo dei capi potrebbe rispondere al nome di Stefano Fidanzati, uscito dal carcere il 23 gennaio, palermitano ma della famiglia dell’Arenella da sempre vicina ai boss di Corleone. Oppure a quello di Cosimo Vernengo che, fuori dal 2014, ha rimesso piede in carcere per un breve soggiorno tra novembre e dicembre, anch’egli è legato a una cosca di Palermo in passato filo-corleonesi. Mentre l’Italia è in campagna elettorale per le elezioni ...

Mafia - la Dia : "Dopo Riina non c'è un capo. Si allenta la leadership di Messina Denaro" : La relazione trasmessa alla Camera: "Si prospetta l'apertura di una nuova epoca, che confermerà definitivamente la strategia della sommersione"