MADONNA DI MEDJUGORJE Messaggio del 2 aprile | vivete la vostra vocazione nel mondo

MADONNA di Medjugorje/ Messaggio del 2 aprile : “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce” : Madonna di Medjugorje , il Messaggio del 2 aprile : attesta la nuova apparizione della Madre di Dio tramite la veggente Mirjana Soldo. “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce” (Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:28:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 marzo 2018 : l'ultima apparizione a Mirjana - "Figli - non abbiate paura!" : MADONNA MEDJUGORJE , Messaggio 25 marzo 2018 : ultimo Messaggio a Mirjana sul non aver paura. "Fede aiuta nel dolore, senza si cade nella disperazione".

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 febbraio 2018 : il mondo salvato da bellezza e conversione : MADONNA di MEDJUGORJE , il Messaggio del 25 febbraio 2018 : l'attesa per le parole della Santa Madre di Dio, l'appello alla conversione e la preghiera per tutti i cristiani nel mondo (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:08:00 GMT)

MADONNA di Medjugorje/ Messaggio del 25 febbraio 2018 : i segreti affidati a Padre Petar - come saranno svelati? : Madonna di Medjugorje , il Messaggio del 25 febbraio 2018 : l'attesa per le parole della Santa Madre di Dio, l'appello alla conversione e la preghiera per tutti i cristiani nel mondo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:25:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 febbraio 2018 : “la via verso Gesù non è facile ma è ricca di amore” : MADONNA di MEDJUGORJE, il Messaggio del 25 febbraio 2018: l'attesa per le parole della Santa Madre di Dio, l'appello alla conversione e la preghiera per tutti i cristiani nel mondo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 05:32:00 GMT)