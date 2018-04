Ma Amazon è davvero una frode per il fisco e il sistema postale americano?

God of War III : Remastered è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero interessante : Per chi avesse voglia di rivivere le avventure di Kratos sulla sua PS4, beh, non potrebbe presentarsi occasione migliore.Su Amazon God of War III: Remastered viene proposto ad un prezzo piuttosto interessante: con uno sconto pari al 60% potremo acquistare la remaster del terzo capitolo della popolare saga al prezzo di 19.99 euro, invece di 50.49, con un risparmio di 30 euro e 50 centesimi.Il gioco è rimasterizzato a 1080p e con un frame rate di ...

Il braccialetto di Amazon ci renderà davvero più efficienti? : La notizia riguardante il brevetto da parte di Amazon di un bracciale che possa, tramite alcuni sensori, monitorare l'attività dei sui dipendenti e correggerli nel caso sbaglino è una delle notizie più dibattute della settimana per quanto riguarda il mondo del lavoro e del digitale. Entrambi, inoltre, sono temi strettamente legati alla politica e si sono mobilitati in questo senso alcune delle maggiori autorità dello stato, nella fattispecie ...

Cosa sappiamo davvero sul braccialetto elettronico di Amazon : Non si spegne la polemica sul braccialetto elettronico brevettato da Amazon, per trasmettere gli ordini ai magazzinieri e rendere più veloci la consegna. Ne ha parlato anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni: “È facile declamare sui temi del lavoro, ma la sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto“. Ma che Cosa sappiamo di questo dispositivo? Per ora Amazon ha depositato un brevetto. Che Cosa ...

