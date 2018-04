M5S | la candidata Mencarelli ha incontrato Nogarin

Camera : Spadoni candidata M5S a vicepresidenza : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ Maria Edera Spadoni la candidata M5S alla vicepresidenza della Camera. La deputata emiliana ha avuto la meglio su Giuseppe Brescia, che con lei ha disputato il ballottaggio per ricoprire il ruolo di vicepresidente. L'articolo Camera: Spadoni candidata M5S a vicepresidenza sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S - quando Casellati era la candidata da colpire : C'era anche Elisabetta Casellati nella temuta black list del M5S Veneto, quella che ha destato forte polemiche e che secondo le direttive dell'ufficio comunicazione conteneva tutti i nomi dei ...

Elezioni - in Valle d'Aosta eletta a sorpresa la candidata del M5S : Nel collegio uninominale della Valle d'Aosta sono stati eletti al Senato il candidato delle forze autonomiste di governo , Union valdotaine, Union valdotaine progressiste, Partito Democratico e Epav, ,...

Qualcosa non torna nel curriculum della candidata ministra M5S Emanuela Del Re : L'ateneo, sentito da Pagella Politica, ha specificato che "Emanuela Del Re è stata ammessa all'Iue ed è stata registrata come ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nel ...

Qualcosa non torna nel curriculum della candidata ministra M5S Emanuela Del Re : Nel curriculum di Emanuela Del Re, designata dal Movimento 5 Stelle come ministro degli Esteri, ci sarebbe Qualcosa che non torna. Lo sostiene Pagella politica per Agi, che scrive: "Non avrebbe conseguito il dottorato di ricerca all'Istituto Universitario europeo (Iue) di Fiseole che ha inserito nel suo curriculum".L'ateneo, sentito da Pagella Politica, ha specificato che "Emanuela Del Re è stata ammessa all'Iue ed è stata ...

DI MAIO - MINISTRI GOVERNO M5S/ Daniela Tisi - candidata la manager post sisma. “Fioramonti boicotta Israele” : Primi MINISTRI M5s del GOVERNO Di MAIO: la lista completa domani, presentati Fioravanti, Conte, Pesce, Tridico e Costa. Bufera contro proto-ministro Fioramonti, "è contro Israele"(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:20:00 GMT)

Rimini - candidata del M5S si complimenta con se stessa su Facebook : Sta diventando virale sui social network la gaffe fatta dalla candidata riminese del Movimento 5 Stelle al Senato.Sul proprio profilo Facebook, la pentastellata Carla Franchini condivide tre foto e scrive: "#RiminiCapitaleTurismo #RiprendiamociIlPrimato Stavo girando un video. Loro hanno avuto la stessa idea! Mi hanno chiesto intervista. Ho declinato. Dicendo che, in quanto candidata al Senato, non sarebbe stato corretto nei confronti ...

M5S salva Patty L'Abbate. 'Già candidata - ma non in concorrenza con noi' : "Si precisa che la candidatura di Pasqua, detta Patty L'Abbate, candidata al collegio Uninominale Puglia 4 per il Senato, è conforme al Regolamento del MoVimento 5 Stelle. La sua precedente ...

M5S salva Patty L'Abbate. "Già candidata - ma non in concorrenza con noi" : "Si precisa che la candidatura di Pasqua, detta Patty L'Abbate, candidata al collegio Uninominale Puglia 4 per il Senato, è conforme al Regolamento del MoVimento 5 Stelle. La sua precedente candidatura è stata debitamente comunicata al MoVimento e riguarda una lista civica, in particolare la lista"Insieme per Castellana", che apparteneva ad una coalizione civica. Infine va precisato che quella lista non era in concorrenza con il ...

Lazio - Cida incontra candidata M5S Roberta Lombardi. : A livello nazionale Cida, che sta anche incontrando i candidati al Parlamento, chiede una riforma del fisco, azioni di politica sociale, investimenti pubblici, una politica industriale e una Pa "...

Lazio - Cida incontra candidata M5S Roberta Lombardi : Roma, 23 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Proseguono gli incontri della Cida con i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Oggi, nella sede della Confederazione che rappresenta manager e alte professionalità di settori pubblici e privati, in via Barberini 36, a Roma, Roberta Lombardi, candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, ha ascoltato le proposte della Cida illustrate dal presidente nazionale, Giorgio ...

Lazio - Cida incontra candidata M5S Roberta Lombardi : Proseguono gli incontri della Cida con i candidati alla presidenza della Regione Lazio . Oggi, nella sede della Confederazione che rappresenta manager e alte professionalità di settori pubblici e ...

Dino Giarrusso - l'ex Iena candidata col M5S diventa agnellino : 'Rimborsopoli? Noi comunque molto meglio degli altri' : Da Le Iene al Movimento 5 Stelle , nel peggior momento della storia grillina, con gli 'onesti' travolti dallo scandalo rimborsopoli: avevano promesso di restituire parte dello stipendio parlamentare ...

Filomena Nuzzo - l'anti-Boschi di M5S a Bolzano : 'Io candidata per merito - lei paracadutata senza credibilità' - di P. Salvatori - : Servono più donne in politica e nei ruoli chiave, ma deve sempre prevalere la competenza e la credibilità come criterio. Sulla Boschi mi sono già espressa, la credibilità è vicina allo zero. Sulla ...