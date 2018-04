M5S alla guerra dei tagli

La conta interna alla Camera e i nuovi equilibri di M5S : i falchi fermi a 60 deputati : Una radiografia dei nuovi assetti interni nel palazzo-chiave per la legislatura appena iniziata: le votazioni del gruppo Cinque Stelle per decidere i candidati all'ufficio di presidenza della Camera , ...

M5S e Lega alla ricerca di un'intesa - il vero ostacolo è la premiership : Gli ostacoli non sono pochi. Nonostante l'apertura di Salvini al reddito di cittadinanza e la concessione del M5s alla flat tax. Il nodo è anche Berlusconi. Salvini e Di Maio si incontreranno la ...

Dal no euro Fusaro a Ovadia Chi bussa alla "Leopolda M5S" : Ritorna il convegno commemorativo della famiglia Casaleggio, la cosiddetta Leopolda M5s a Ivrea, stavolta paragonabile a quella renziana del 2014, cioè all'apice del successo politico e con la fila di gente smaniosa di accreditarsi col partito vincente. In una delle sue solite interviste blindate, Davide Casaleggio spiega con il suo tipico linguaggio che però è sbagliato considerare il suo "SUM#02" (sabato prossimo) il corrispettivo grillino ...

M5S - Fico : alla Camera nuove regole contro voltagabbana e indennità : "Il regolamento della Camera va cambiato in modo importante, anche alla luce della riforma fatta in Senato". Lo ha affermato il presidente della Camera ed esponente M5s, Roberto Fico, aggiungendo: "Vanno scoraggiati i cambi di casacca. Se sei un presidente di una commissione e cambi partito, sarebbe opportuno dimettersi. Interverremo sui tagli ai costi della politica, appena eletto ho rinunciato all'indennità aggiuntiva da presidente".

M5S in Europa valuta l’ipotesi di formare un gruppo con il partito di Macron : “Ma prima dipende dalla partita del governo” : I contatti ufficiali ancora non ci sono. Ma lo spazio è aperto e si è alzato un alito di vento che può provocare mareggiate anche in Italia: il Movimento Cinque Stelle a Bruxelles sta valutando di formare un gruppo insieme a En Marche, fondato dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Per il post-voto del 2019, quando non ci saranno più gli attuali alleati euroscettici inglesi, i grillini hanno in testa un altro piano. “Non ...

M5S-centrodestra pigliatutto anche alla Camera - il Pd protesta : Roma, 29 mar. , askanews, Un vicepresidente, un questore e 4 segretari per il Movimento Cinque Stelle; un vicepresidente e 3 segretari per la Lega. Solo Forza Italia tiene botta, con un vicepresidente,...

M5S a un passo dalla maggioranza assoluta in ufficio di presidenza. En plein per abolire i vitalizi : È come se i 5 Stelle avessero calato sul tavolo un asso-pigliatutto incassando sei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera su 15, oltre lo scranno più alto con Roberto Fico. Una mossa che mette il Movimento in una posizione di forza per portare avanti la battaglia sul taglio dei vitalizi e rivendicarla davanti agli elettori. Quando, presto o tardi, si tornerà al voto.Non servirà infatti un disegno di legge ...

Governo - incontro M5S-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Pd : ira dem per Camere e si allarga solco con M5S - no incontri (2) : (AdnKronos) – E’ sulla vicenda è intervenuto anche Maurizio Martina: “La presenza del Partito Democratico nelle presidenze di Camera e Senato con funzioni di rappresentanza e controllo e’ una questione democratica e dovrebbe riguardare tutti. Siamo il secondo partito del Parlamento e rappresentiamo milioni di elettori che non hanno votato destra e cinque stelle. La nostra funzione non puo’ essere svilita ne’ ...

Alta tensione M5S-Pd anche alla Camera - domani i vicepresidenti : Roma, 28 mar. , askanews, 'Il M5s ci propone una vicepresidenza, come ci aveva promesso, ma chiede che votiamo il loro candidato questore, che così diventerebbe questore anziano. E' una richiesta ...

M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta Video : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

M5S - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...