LUNEDÌ DELL’ANGELO Il 2 aprile la Chiesa che ricorrenza festeggia?

LUNEDÌ DELL’ANGELO - Regina Coeli/ Diretta streaming video - Papa Francesco celebra Pasquetta e Risurrezione : Lunedì dell'Angelo, Regina Coeli in Piazza San Pietro: Diretta streaming video , Papa Francesco celebra la Pasquetta e la Risurrezione di Cristo Gesù. Preghiera e fine della Settimana Santa(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:06:00 GMT)

Il 2 aprile 2018 è il LUNEDÌ DELL’ANGELO : ecco perché il giorno di Pasquetta è festivo : Il Lunedì dell’Angelo, più noto come Pasquetta, detto anche Lunedì di Pasqua, Lunedì dell’Ottava di Pasqua o Pasquetta, è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con degli olii aromatici per imbalsamare il ...