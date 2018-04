Lunedi 2 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Programmi Tv di stasera - lunedì 2 aprile 2018 : Exodus - Dei e re Rai1, ore 21.30: Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica Replica A 58 anni Montalbano è ormai preda della paura della vecchiaia incombente ed è forse per questo che si abbandona ad una passione per una giovane e spregiudicata donna, che gli ricorda non solo nel nome l’ariostesca Angelica. Il commissario, preso dalla voglia di giovinezza, tradisce per la prima volta volontariamente e senza gli scrupoli che ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 2 aprile : Exodus – Dei e re - Cast e Trama : Anche oggi, nella serata del lunedì dell’Angelo, andrà in onda un’avventurosa pellicola a sfondo biblico. Se ieri abbiamo suggerito Noah, con Russell Crowe nei panni di Noè, il film consigliato per voi stasera, 2 aprile, è Exodus-Dei e re, in cui Christian Bale darà il volto a Mosè. film da vedere: Exodus-Dei e re Christian Bale è il protagonista di Exodus-Dei e re, il film consigliato per questo lunedì sera, 2 aprile, che sarà ...

Che cosa fare a Pasquetta : tutti i musei aperti in Italia lunedì 2 aprile 2018 : Il tempo dovrebbe "reggere", e in tanti come da tradizione a Pasquetta si godranno una giornata all'aria aperta. E...

Le previsioni del meteo per Pasquetta - lunedì 2 aprile : La notizia che tutti stavamo aspettando: non piove! O almeno non dovrebbe The post Le previsioni del meteo per Pasquetta, lunedì 2 aprile appeared first on Il Post.

Le previsioni meteo per Pasquetta - lunedì 2 aprile : La notizia che tutti stavamo aspettando: non piove! O almeno non dovrebbe The post Le previsioni meteo per Pasquetta, lunedì 2 aprile appeared first on Il Post.

ANNA VALLE / Torna con Questo nostro amore - la fiction di Rai 1 in onda da lunedì 1° aprile : ANNA VALLE Torna su Rai 1 dal 1° aprile con la terza stagione della fiction 'Questo nostro amore', insieme a Neri Marcorè. Ne parla nell'intervista al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:41:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 2 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 2 aprile 2018: Guido (Germano Bellavia) diserta il pranzo di Pasquetta e ciò fa infuriare Mariella (Antonella Prisco)… Serena (Miriam Candurro) si scontra con Filippo (Michelangelo Tommaso) dopo aver capito che il suo attaccamento al lavoro è diventato una vera e propria dipendenza… Tornato a Napoli dopo aver visto Claudio (Gabriele Anagni), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy ...

Forum per la pace a Vicenza - domande di partecipazione entro lunedì 16 aprile da parte di associazioni ed enti : ...umani che segni il futuro in un mondo in cui la pace è un "bene comune" sempre più necessario per contrastare un clima di violenza e individualismo che rischia di dilagare nelle città e nel mondo - ...

Il 2 aprile 2018 è il Lunedì dell’Angelo : ecco perché il giorno di Pasquetta è festivo : Il Lunedì dell’Angelo, più noto come Pasquetta, detto anche Lunedì di Pasqua, Lunedì dell’Ottava di Pasqua o Pasquetta, è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con degli olii aromatici per imbalsamare il ...

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta - tutti i dettagli per Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile : 1/24 Roma ...