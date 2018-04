Luna | Marte e Mercurio | carte in 3D per le missioni spaziali

Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018. L’Isola 24.8% - Sei mai stata sulla Luna 17.3% : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.537.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.225.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto ...

È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo - sostituita dal film Sei mai stata sulla Luna di Paolo Genovese : È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo in prima serata su Rai1: a partire da questa settimana la serie è sostituita da un ciclo di film con cui la prima rete Rai spera di racimolare qualche punto di share in più rispetto al risultato della seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo. L'ultima puntata di È arrivata la felicità 2 in prima serata è stata trasmessa martedì 13 marzo e ha ottenuto una media di 2.821.000 ...

Il film consigliato di oggi - martedì 20 marzo : Sei mai stata sulla Luna? : Per una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, il film consigliato di oggi, martedì 20 marzo, è la commedia Sei mai stata sulla luna? diretta da Paolo Genovese ed interpretata da Liz Solari, Raoul Bova, Neri Marcorè, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi e tanti altri attori amatissimi dal pubblico italiano. film da vedere oggi: Sei mai stata sulla luna? Sei mai stata sulla luna? è il film suggerito per la vostra serata ...

Spazio - Putin : in futuro “un programma Lunare” e uno dedicato “all’esplorazione di Marte” : La Russia ha in programma una serie di missioni spaziali, a partire dal 2019: lo ha reso noto il presidente russo Vladimir Putin. “Stiamo progettando lanci nello Spazio profondo, prima senza equipaggi e in seguito con equipaggi umani“, ha spiegato. E’ previsto sia “un programma lunare” che uno dedicato “all’esplorazione di Marte“, il cui lancio avverrebbe nel 2019: “I nostri specialisti ...

Falcon Heavy è solo un “preludio” : Musk preannuncia una versione migliorata del razzo appena lanciato per colonizzare la Luna e Marte : Una macchina sportiva, una Tesla Roadster rossa, sta andando per la sua strada lungo un’orbita adiacente a Marte, lanciata dal più potente razzo operativo del mondo, il Falcon Heavy di SpaceX, decollato ieri. Il razzo è partito alle 15:45 ora locale, dalla stessa piattaforma del Kennedy Space Center che la NASA nel 1969 usò per mandare gli astronauti sulla luna. I due booster laterali del razzo sono atterrati 8 minuti dopo il decollo, tra gli ...

PlayStation VR e il Museo Nazionale della Scienza ci portano su Marte e sulla Luna : Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Sony Interactive Entertainment Italia si alleano per portare i visitatori su Marte e sulla Luna grazie a PlayStation VR, il sistema di realtà virtuale per PlayStation 4, accompagnati dal curatore e dagli animatori scientifici del Museo. Per la prima volta in Italia un Museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di Scienza e tecnologia ...