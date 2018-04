Luca Barbarossa in concerto a Roma con il nuovo album 6 aprile

Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina D’Avena - Luca Barbarossa e Serena Auteri tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventitreesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina ...

Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina D’Avena - Luca Barbarossa e Serena Auteri tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventitreesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina ...

La Roma pastorale di Luca Barbarossa : La Roma della gente che si mescola, la Roma di chi ci nasce e di chi la sceglie per vivere. La Roma della strada. Luca Barbarossa ha appena pubblicato il suo primo disco di inediti dopo dieci anni, e ...

LA VITA IN DIRETTA/ Luca Barbarossa e Simona Izzo ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini : Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite in studio Luca Barbarossa e Simona Izzo.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Luca Barbarossa - colpo di fortuna : con la neve a Roma spopola 'passame er sale' : Emergenza freddo, un gran colpo di fortuna per Luca Barbarossa : sui social spopola ' passame er sale ' Valanga di post divertenti inviati a Luca Barbarossa a seguito dell'emergenza freddo a Roma . ...

Mirkoeilcane e Luca Barbarossa - due romani di scena ma si fa avanti anche il toscano Baglioni : le novità discografiche : Mirkoeilcane - Secondo me Da un pezzo molti sostengono che Roma è una vera e propria fucina di talenti e che la capitale di questi tempi sforna nuovi personaggi in tutti i campi, a partire dalla ...

Luca Barbarossa/ Neve a Roma - #passameersale virale : “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social” : Luca Barbarossa: Neve a Roma e #passameersale diventa virale. “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social”, il commento del cantautore capitolino. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:09:00 GMT)

Neve a Roma - sui social spopola l’hashtag #passameersale ispirato alla canzone di Luca Barbarossa : “L’aveva predetto” : “Passame er sale” è il brano che Luca Barbarossa ha presentato al Festival di Sanremo meno di un mese fa. Ma da 24 ore è anche uno degli hashtag più usati per scherzare sulla nevicata a Roma. C’è chi dice che “Barbarossa aveva predetto questa Neve” e chi invece lo accusa di “aver portato sfortuna” ma c’è anche chi cerca di sdrammatizzare: “Dite che se ascolto tutto il giorno ‘Passame er ...

Luca Barbarossa a Sanremo 2018/ Video - l'intervista esclusiva : Roma è la bellezza e la bellezza è di tutti : Luca Barbarossa, Romano verace, si è presentato al Festival di Sanremo 2018 con una canzone in Romanesco, un gesto coraggioso che dimostra tutta la sua autenticità, lo abbiamo incontrato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:12:00 GMT)

Luca Barbarossa a Sanremo 2018 apre la serata finale con la romanissima Passame er sale (video) : Luca Barbarossa a Sanremo 2018 apre l'ultima serata del Festival della Canzone italiana. Con la sua Passame er sale, il cantautore romano ha portato sul palco dell'Ariston un'atmosfera genuina che sa di autenticità, impreziosita nella puntata di ieri, dedicata ai dialetti, dalla presenza della bravissima attrice Anna Foglietta. Claudio Baglioni infatti ha deciso per questa edizione di abolire la serata dedicata alle cover, dando spazio a una ...

