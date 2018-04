Lotto | Ambi più frequenti nel mese di Aprile 2018

Vincite : centrati 3 ambi al Lotto e 13 ambi al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella quattordicesima estrazione del mese di Marzo, centrano 3 ambi e 2 ambate al Lotto e 13 Vincite al 10e Lotto tutte con punti 2. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 3 ambi e 1 ambata. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state tredici, tutte con punti 2, di cui […] L'articolo Vincite : centrati 3 ambi al Lotto e 13 ambi al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 11 ambi al Lotto e 11 ambi al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella tredicesima estrazione del mese di Marzo, centrano 11 ambi e 1 ambate al Lotto e 11 Vincite al 10e Lotto tutte con punti 2. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 11 ambi di cui quattro su ruota e 1 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state undici, tutte […] L'articolo Vincite : centrati 11 ambi al Lotto e 11 ambi al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 6 ambi al Lotto e 1 terno al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella dodicesima estrazione del mese di Marzo, centrano 6 ambi e 2 ambate al Lotto e 7 Vincite al 10e Lotto di cui una con punti 3. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 6 ambi di cui due su ruota e 2 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state […] L'articolo Vincite : centrati 6 ambi al Lotto e 1 terno al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 8 ambi al Lotto e 6 ambi al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nell’undicesima estrazione del mese di Marzo, centrano 8 ambi e 2 ambate al Lotto e 6 Vincite al 10e Lotto tutte con punti 2. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 8 ambi di cui due su ruota e 2 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state sei, tutte con […] L'articolo Vincite : centrati 8 ambi al Lotto e 6 ambi al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 9 ambi al Lotto e 3 terni al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella decima estrazione del mese di Marzo, centrano 9 ambi e 3 ambate al Lotto e 15 Vincite al 10e Lotto di cui tre con punti 3. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 9 ambi di cui uno su ruota e 3 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state […] L'articolo Vincite : centrati 9 ambi al Lotto e 3 terni al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 12 ambi al Lotto e 2 terni al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella nona estrazione del mese di Marzo, centrano 12 ambi e 3 ambate al Lotto e 11 Vincite al 10e Lotto di cui due con punti 3. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 12 ambi di cui due su ruota e 3 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state […] L'articolo Vincite : centrati 12 ambi al Lotto e 2 terni al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 8 ambi al Lotto e 4 terni al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella ottava estrazione del mese di Marzo, centrano 8 ambi e 2 ambate al Lotto e 11 Vincite al 10e Lotto di cui quattro con punti 3. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 8 ambi di cui uno su ruota e 2 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state […] L'articolo Vincite : centrati 8 ambi al Lotto e 4 terni al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Vincite : centrati 8 ambi al Lotto e 1 terno al 10e Lotto : Le Vincite realizzate nella sesta estrazione del mese di Marzo, centrano 8 ambi e 6 ambate al Lotto e 12 Vincite al 10e Lotto di cui una con punti 3. Le Vincite al Lotto sono cosi suddivise: in totale sono stati centrati 8 ambi di cui tre su ruota e 6 ambate. Al 10e Lotto invece, le Vincite in totale sono state […] L'articolo Vincite : centrati 8 ambi al Lotto e 1 terno al 10e Lotto proviene da GiGi Lotto .

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso contro i “gufi da saLotto” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...