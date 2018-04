Londra più violenta di New York | già 30 omicidi dall' inizio dell' anno

Londra città violenta - più omicidi che a New York : sorpasso “storico” : Londra città violenta, più omicidi che a New York: sorpasso “storico” Dall’inizio dell’anno sono già trenta gli omicidi compiuti nella capitale britannica. Dispiegati altri cento agenti nelle strade Continua a leggere

Londra violenta - più omicidi che a New York : è la prima volta : L'amministrazione londinese ha provato a rassicurare gli abitanti sottolineando che la City "resta una delle città più sicure al mondo" . E la Met Police, la polizia della capitale britannica, ha ...

Londra violenta - più omicidi che a Ny : Secondo gli esperti, a parità di popolazione , circa 8 milioni di persone, New York è riuscita a ridurre gli atti criminali con una politica di tolleranza zero da parte della polizia: negli ultimi ...

Unilever non avrà più una sede legale a Londra - ultimo effetto della Brexit : ROMA - Il colosso agroalimentare anglo-olandese Unilever lascerà Londra e avrà una sola sede legale, proprio in Olanda. Attualmente Unilever ha due sedi legali, una a Londra e una a Rotterdam, ma ha ...

Una delle più celebri università d'arte di Londra apre il suo spazio espositivo : La sezione denominata Oak Foundation Project Space, situata al centro dell'edificio, ospiterà invece " un programma diversificato più agile" che incorpora mostre, spettacoli, progetti legati al ...

Buffon - a Londra vincerà il più cinico : ANSA, - TORINO, 6 MAR - "Il Tottenham fa un calcio propositivo, d'attacco, ma concede anche opportunità agli avversari: il più cinico vincerà". Questa la previsione di Gigi Buffon alla vigilia del ...

Dybala - un lampo nel buio di Lazio-Juve : "A Londra dovremo fare di più" : Il numero 10 bianconero raggiante dopo il gol decisivo. E Allegri esalta lui e la squadra: "Caratterialmente straordinari. Per Paulo una rete che vale molto"

Juve - Dybala gol da Champions : "Ma a Londra serve di più" : Le speranze di vincere la partita con la Lazio erano ormai al lumicino. Poi il controllo, il tunnel a Luiz Felipe, il contrasto con Parolo e il tiro praticamente da terra che permette alla Juve di ...

Sfilate di Londra : le scarpe più belle : Dopo New York è il turno della London Fashion Week, la più eclettica ed eccentrica di tutte le settimane della moda. Che cosa andrà di moda, secondo i designer britannici che hanno l’estro creativo nel dna? In fatto di scarpe sono i boots a farla da padroni in passerella. LEGGI ANCHELe borse più belle sulle passerelle di Londra Gareth Pugh li propone aderentissimi alla gamba, in pelle nera e con platform molto alta. Toga invece predilige ...

Sfilate di Londra : le borse più belle : Se a New York il grande protagonista sulle passerelle Autunno/inverno 2018-19 è stato il secchiello, alla London Fashion Week non è invece così facile capire quale, secondo i designer britannici, sarà la It-bag più gettonata la prossima stagione. Mini o maxi, da portare a mano o a tracolla, marsui o shopper, nei colori neutri o più shock, in pelliccia – vera o fake – o in pellami pregiatissimi; il verdetto fashion Made in UK ...

Pil 2017 al massimo dal 2010 Più 1 - 4% - sotto la stima di Renzi Cresciamo meno di Parigi e Londra : Il dato maggiore dal 2010, che regala una dote del 0,5% per quest'anno e che è l'effetto combinato della diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura mentre aumenta quello nell'industria e nei servizi. Segui su affaritaliani.it

Allegri : 'Si deciderà tutto a Londra. Sturaro il più adatto al posto di Matuidi' : 1 di 3 Successiva TORINO - Ok che in coppa è importante non prendere gol in casa, ma fino a un certo punto: ' Per lo 0-0 non firmerei - assicura Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Tottenham ...

Città : Los Angeles è la più promettente a livello economico - Londra sul podio nonostante la Brexit : Los Angeles è la Città più promettente al mondo dal punto di vista economico. Lo stabilisce la classifica stilata da Schroders utilizzando il Global Cities 30 Index , che tiene conto di fattori come le previsioni di crescita economica e del ...