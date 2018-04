Lo show pasquale è “troppo spinto” | l’imbarazzo della Bbc dopo le polemiche del pubblico

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 aprile 2018) Mel Giedroyc e Sue Perkins hanno portato al Generation Game il loro umorismo fatto di battute e doppi sensi da far arrossire anche i più smaliziati e sono molti gli spettatoriBBC a non aver gradito. Il duo di presentatori, che ha conquistato legioni di fan grazie ai loro doppi sensi, ha ricevuto critiche da coloro che guardavano lo spettacolodomenica di Pasqua. Molti hanno sottolineato che si trattava di uno spettacolo “troppo maleducato” per la visionefamiglia. Il comico Johnny Vegas ha dato il via al tono oségara,aver lanciato una sfida basata sulla mozionecreta, chiedendo ai concorrenti di creare una teiera di argilla in meno di un minuto. Una concorrente femminile ha poi provato a replicarla, con Vegas che urlava: “lubrificare, lubrificare, lubrificare” mentre la signora lavorava sull’argilla, lasciando il ...