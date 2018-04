“Lo fanno di nascosto…” George e Charlotte inediti I figli di William e Kate sono

“Lo stavamo facendo - con foga. Poi lei è morta”. L’assurda scomparsa a 19 anni e quella ricostruzione choc - fatta dal fidanzatino - che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le indagini - però - fanno saltar fuori una verità ben diversa : Una notizia che aveva fatto il giro del mondo nei mesi scorsi, per la precisione durante l’ultima notte di Halloween, quando un ragazzo si era presentato in ospedale portando con sé la fidanzata, nuda dalla vita in giù, in condizioni di salute molto gravi. La giovane, ricoverata d’urgenza, non ce l’aveva fatta. Ma a far discutere era stata la ricostruzione fornita da lui, Mark Howerton, un 22enne che aveva raccontato di ...