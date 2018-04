“Lo abbiamo ritrovato…” La notizia è tragica Di Nicola si erano perse le tracce già da

“Le sue ultime ore”. Il coraggio di Fabrizio Frizzi. La malattia non gli ha dato scampo - ma il conduttore non ha mai perso il suo sorriso contagioso : “Lo abbiamo protetto al massimo” : L’apertura di tutti i giornali di lunedì 26 marzo è stata la medesima: Fabrizio Frizzi è morto. Il conduttore stava male, dopo quel malore la ripresa era complicata e lui non ne faceva mistero. Tuttavia, il suo decesso è stato uno choc per i tenti amici e colleghi, e per il pubblico che lo ha sempre seguito con grande affetto in tutta la sua lunga carriera. In queste ore è stato un lungo susseguirsi di ricordi e servizi speciali che gli ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : “Loro hanno forza e qualità. Noi abbiamo bisogno di…” : Sampdoria-Inter, Spalletti- Alla vigilia del match tra Sampdoria e Inter, Luciano Spalletti ha presentato la sfida con particolare attenzione agli avversari e con occhi puntati alla rincorsa al quarto posto. “hanno forza E QUALITA’…” Spalletti ha dichiarato: “La zona Champions passa da Marassi? Si, Anche. Passa anche da altre partite, ma anche da questa perché […] L'articolo Sampdoria-Inter, Spalletti: ...

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

“Lo abbiamo trovato impiccato”. Si è ucciso per uno stupido scherzo. Era uno degli studenti più brillanti di medicina - ma per colpa del suo migliore amico ha deciso di farla finita. “Lo aveva detto a tutti…” : Una storia bruttissima, uno scherzo stupido finito nel peggiore dei modi. aveva confidato ad un amico la scappatella con una ragazza tramite un messaggio, ma lui per scherzo lo ha inoltrato a quasi tutta l’Università. Un gesto fatto con leggerezza e per scherzo ma che per Edward Senior, da tutti chiamato Ted, 22enne giocatore di rugby oltre che brillante studente di medicina all Swansea University, in Galles, era davvero troppo da ...

“Lo abbiamo trovato proprio mentre lo faceva”. Choc e arresto al cimitero. I carabinieri - dopo una segnalazione - hanno deciso di intervenire e quello che hanno scoperto è pura follia. L’uomo è stato subito portato via - ma a casa sua - poco dopo - c’è stata un’altra brutta “sorpresa” : Si chiamano in modo esatto necrofori. E questa macabra storia riguarda uno di loro, un 50enne dell’inceneritore del cimitero di Faenza, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato protesi dentarie o denti d’oro dai cadaveri cremati. Durante l’arresto nel suo armadietto sono stati trovati una decina di pezzi che hanno dato esito positivo al reagente ‘oro 18 K’ e che, ...

“Lo abbiamo trovato nella loro cabina”. La doppia vita delle sexy turiste : reginette di selfie e scatti mozzafiato - ecco cosa nascondevano in realtà queste ragazze diventate star dei social : Un evento imperdibile, un viaggio in mezzo al lusso e alle feste, continue, intorno al mondo. Durata: una settimana. Party in piscina, balli in discoteca e abbronzatura costante, verrebbe da pensare. Ma non tutti i passeggeri a bordo della crociera dei sogni erano in realtà quello che sembravano, ovvero turisti a caccia di uno sfrenato (e abbastanza costoso) divertimento. Tra i tanti presenti, infatti, c’erano anche tre persone che ...

“Lo abbiamo trovato così”. Leoni assalgono bracconiere : come lo hanno ridotto. Di lui si erano perse le tracce - poi sono partiti i soccorsi e quando sono arrivati sul posto ecco cosa è stato scoperto : Più di qualcuno sui social dice “ben gli sta!”. Però è chiaro che quando c’è una morte di mezzo, comunque, è meglio non esprimere giudizi affrettati. In Sudafrica un sospetto bracconiere è stato sbranato da un branco di Leoni. La tragedia si è consumata in una riserva naturale nella provincia di Limpopo, dove negli ultimi anni la caccia agli animali è diventata sempre più frequente. Secondo quanto dichiarato dalle ...

“Lo abbiamo trovato lì - senza vita”. Terribile lutto nel mondo dello sport italiano. La macabra scoperta all’interno del parco della città che più lo aveva amato. Il dolore di amici e colleghi : Il numero 10 sulle spalle, la voglia di divertirsi e soprattutto di far divertire il pubblico sugli spalti. Chi ama il calcio e non disdegna di tanto in tanto qualche occhiata alle serie inferiori probabilmente ricorderà il nome di Simone Rispoli, fantasista che ha legato il proprio nome soprattutto alla città di Ravenna e alla sua squadra, con la quale tra il 2012 e il 2015 aveva anche conquistato due straordinarie promozioni. Una ...