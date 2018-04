L' incredibile gol di Kucka | da centrocampo | sotto l' incrocio | pazzesco! VIDEO

Paraguay - ecco l'incredibile gol che potrebbe vincere il premio Puskas 2018 : Nel corso del match tra Cerro Porteño e Sportivo Luqueño, Hernán Novick ha firmato una rete davvero spettacolare

Barcellona-Chelsea - gol Messi - rete incredibile della Pulce [VIDEO] : Barcellona-Chelsea, gol Messi – Si conclude il quadro valido per gli ottavi di finale di Champions League, per l’ultimo match in campo Barcellona e Chelsea. Dopo l’1-1 dell’andata la squadra di Antonio Conte chiamata all’impresa ma le cose si mettono subito male, dopo appena tre minuti vantaggio da parte di Lionel Messi, grande giocata da parte dell’argentina. Chelsea chiamato alla reazione ma adesso si fa ...

Che gol si è mangiato Destro? incredibile errore in Spal-Bologna [VIDEO] : Il Bologna ha perso in casa della Spal un derby davvero molto strano come andamento. La gara è stata condizionata dell’espulsione iniziale di Gonzalez, ma ancor più condizionata da un clamoroso errore nel finale di Mattia Destro. Il centravanti, sul punteggio di 1-0 per la Spal, si è divorato un gol praticamente già confezionato da Orsolini, calciando fuori un pallone da mezzo metro di distanza dalla linea di porta, che andava solo spinto, ...

Germania : l'incredibile gol preso dal portiere del Duisburg - impegnato a bere : Mark Flekken non si è accorto dell'azione ed è rimasto immobile di fronte a Stefan Kutschke che ha segnato indisturbato

Duisburg-Ingolstadt - ma è tutto vero? Gol incredibile in Zweite Liga [VIDEO] : Nella storia del calcio si sono visti tanti gol clamorosi ma quello che è andato in scena oggi ne supera molti. Episodio incredibile avvenuto nella Zweite Liga, la 2. divisione della BundesLiga ed esattamente nella gara tra Duisburg ed Ingolstadt gara importante per le zone alte della classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, gli ospiti sbagliano un rigore, poi il vantaggio dei padroni di casa con Engin, qualche minuto più ...

incredibile Gabigol : 3 gol in 3 gare mentre gli attaccanti dell’Inter faticano [VIDEO] : Gabigol continua a sorprendere, o meglio, a lasciare sempre più perplessi. Quello che in Europa sembrava essere un clamoroso flop, una volta tornato nel suo amato Brasile è tornato ad essere un goleador infallibile. Anche ieri è andato in rete, facendo un Incredibile 3 su 3 dal suo approdo al Santos. Dunque adesso ci si domanda qual è il vero volto di Gabigol, con l’Inter molto interessata alla vicenda dato che il calciatore è solo in ...

Diretta/ Genoa-Inter (risultato live 1-0) streaming video e tv : incredibile autogol di Ranocchia! : Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:27:00 GMT)

Psg-Strasburgo - ‘mago’ Neymar : il gol del 2-1 è incredibile [VIDEO] : Il gol di Neymar è incredibile. Il Psg continua a dominare in Ligue 1, altro netto successo questa volta contro lo Strasburgo, il punteggio di 5-2 non lascia grandi repliche. Padroni di casa subito sotto, poi si scatena il brasiliano in gol anche Draxler, Di Maria e Cavani con una doppietta. In particolar modo da segnalare la rete del 2-1 proprio di Neymar, gioco di prestigio per il calciatore del Psg, gol dove vengono messe in mostra furbizia, ...

L’incredibile foto di un singolo atomo - scattata da uno studente di Oxford : La foto di un singolo atomo di stronzio caricato positivamente e trattenuto in un campo elettrico ha vinto in Gran Bretagna il premio nazionale di fotografia scientifica organizzato dall’Engineering and Physical Sciences Research Council. La foto scattata da David Nadlinger dell’Università di Oxford si intitola ‘Single Atom in a Ion Trap’ (“Un singolo atomo in una trappola di ioni”). Mostra un atomo come una ...

L’incredibile caso Carvajal : la squalifica è assurda - regolamento scandaloso - salta il Psg! : E’ di questa mattina la notizia della squalifica confermata a Carvajal, terzino del Real Madrid, che salterà l’importantissima gara di ottavi di finale di Champions League contro il Psg. L’Uefa infatti ha rigettato il ricorso presentato dal Real Madrid e confermato la squalifica di due giornate per il laterale delle Merengues, giunta per una motivazione assolutamente assurda. Carvajal è stato punito per aver preso ...

LIVE Bologna-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : altro incredibile gol : Finito il primo tempo incredibile, due gol da calcio d'angolo nella stessa partita a distanza di pochi minuti 44 GOL! Direttamente dal calcio d'angolo, PULGAR pareggia 43 PALO di Destro, Sportiello ...