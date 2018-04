L’incidente che ha ucciso la famiglia di Devonte Hart potrebbe essere stato causato

VIDEO Valtteri Bottas - L’incidente nelle qualifiche del GP d’Australia. Che schianto della Mercedes contro il muro! : Valtteri Bottas si è schiantato contro il muro durante le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il secondo pilota della Mercedes è andato sul cordolo umido e la sua vettura si è girata, rendendosi incontrollabile. Un errore grave per il finlandese nei primi minuti del Q3 che lo costringerà a scattare in decima posizione. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi ...

Che cosa racconta il video delL’incidente dell’auto autonoma di Uber : Il capo della polizia di Tempe, California – dove il 18 marzo scorso è avvenuto l’incidente mortale che ha causato la morte di un pedone, travolto da un’auto autonoma di Uber – aveva subito messo le mani avanti: “Probabilmente la self driving car non è responsabile di quanto avvenuto”. L’auto stava viaggiando a circa 60 chilometri orari, appena sotto il limite massimo consentito (come ha dimostrato un’immagine di Google Maps, smentendo la ...

Il video delL’incidente mortale dell’auto di Uber che si guida da sola : Lo ha diffuso la polizia di Tempe e mostra gli istanti prima dell'investimento, fuori e dentro l'automobile The post Il video dell’incidente mortale dell’auto di Uber che si guida da sola appeared first on Il Post.

Colpita in testa da un blocco di ghiaccio che si stacca dal tetto. L’incidente all’accademia di Mosca : La scienziata forense Anna Zhuravlyova stava rientrando al lavoro con i colleghi dopo la pausa sigaretta, quando è stata Colpita in pieno da un blocco di ghiaccio staccatosi dal tetto dell’accademia di Mosca. Il pesante blocco è precipitato da ventisette metri d’altezza e ha fatto cadere indietro Anna, facendole battere la testa al suolo. Soccorsa e trasportata in ospedale la ventisettenne è in terapia intensiva per via del trauma cranico e ...

In Messico 13 persone sono morte nelL’incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno : In Messico 13 persone sono morte e 15 sono state ferite nell’incidente di un elicottero militare che stava trasportando il ministro dell’Interno Alfonso Navarrete Prida e il governatore dello stato di Oaxaca Alejandro Murat a Santiago Jamiltepec, una località vicina all’epicentro del terremoto The post In Messico 13 persone sono morte nell’incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno ...

“Non voleva più vivere” - morte Michele Scarponi - è un dramma senza fine. La notizia diffusa oggi a 10 mesi dalL’incidente che costò la vita al ciclista - travolto da un’ auto mentre si stava allenando per il Giro d’Italia : Un sabato mattina di aprile dello scorso anno. Due colpi di pedale per trovare la condizione prima del Giro d’Italia che avrebbe dovuto correre da capitano. Poi il destino si è messo di mezzo spezzando la vita di Michele Scarponi. Un impatto tremendo contro un furgoncino alla guida del quale c’era Giuseppe Giacconi, 58 anni, piastrellista molto noto a Filottrano, piccola cittadina in provincia di Ancona che ieri lo ha raggiunto. L’uomo è ...

Paola Turci : età - altezza - peso e vita privata. L’incidente che nel 1993 le cambiò la vita - il matrimonio fallito e la musica : Paola Turci aveva 28 anni quando sopravvisse a uno spaventoso incidente che la segnò fuori e dentro. Nel 2015, a 50 anni, sceglie di mostrarsi senza più paura delle cicatrici, che continuano a fare male a lungo, anche quando sono diventate invisibili. Si è fatta conoscere per la prima volta al grande pubblico negli anni ’80, dopo aver incontrato il discografico Vincenzo Micocci dell’etichetta IT (che seguiva già i percorsi di ...