Ligue 1 | Lione travolgente | bene anche il Nizza

Ligue 1 - Marsiglia-Lione al Velodrome : l'«1» vale 2 - 00 : Per la cronaca, il Lione non vince a Marsiglia dal 2012, allora il match finì 1-4, risultato che replicato domani sera pagherebbe 85 volte la posta. Entrambe le formazioni hanno un buon feeling con ...

Probabili Formazioni Lione – Paris Saint Germain - Ligue 1 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Lione – Paris Saint Germain, 22^ giornata Ligue 1 2017/2018, ore 21.00: caso Depay in casa Lione, il PSG prova a recuperare Thiago Motta Sarà il posticipo della 22esima giornata di Ligue 1, ed è anche la sfida tra la prima e la seconda in classifica. Domenica sera andrà in scena, al Parc Olympique Lyonnais, il big match tra Olympique Lione e Paris Saint Germain. I padroni di casa sono i più immediati ...