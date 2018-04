hwbrain

: LG G7: ecco i renders ufficiali (definitivi?) con il Notch e info sulle dimensioni - - AppleFeedNews : LG G7: ecco i renders ufficiali (definitivi?) con il Notch e info sulle dimensioni - - Mobileblogger2 : Ecco i renders di LG G7 -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Queste dovrebbero essere i rendere forsecon il(la tacca) del prossimo LG G7:rmazioni anchesue.Da un po’ di tempo gli utenti più attenti sanno che LG G7 è stato per tutto febbraio e marzo l’oggetto misterioso che l’azienda coreana LG non ha voluto presentare durante il MWC 2018 per alcuni problemi scaturiti all’interno della dirigenza societaria.Infatti sembra che la dirigenza di LG sia rimasta delusa dal design del suo nuovo top di gamma, troppo simile ad alcuni prodotti della concorrenza, tanto da posticiparne l’uscita sul mercato. LG G7:?) con ilat HWBrain.it.