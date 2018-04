Lega-M5S? Un governo horror

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'intesa Lega-M5S : su quali punti può nascere il governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

RIFORMA PENSIONI/ Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Pensione anticipata 2018 - M5S e Lega : ultime novità quota 100 - uscita a 64 anni? Video : M5S e Lega, partiti vincitori delle elezioni 2018, potrebbero trovare un punto di contatto sulla #Pensione anticipata a #quota 100 oppure con la quota 41 per tutti che, in realta', dovrebbe essere quota 41 e sei mesi, dando la possibilita' di uscita ai contribuenti senza tener conto dell'eta' anagrafica. Le ipotesi, tutte da verificare per le coperture economiche, dovrebbero prevedere, comunque, alcune alternative che rappresenterebbero dei ...

Governo - Lega-M5s : si tratta per ridurre le distanze : Tra le ipotesi, studiate per cercare di smussare le posizioni, c'è la possibilità di un allargamento della squadra dei ministri a esponenti di Forza Italia -

M5S e Lega - Il Fatto : dalle liti alle lodi - è il proporzionale - bellezza : Massì, sappiamo come vanno le cose della politica: siamo uomini , e donne, di mondo non caporali. Si potrebbe , timidamente, obiettare che qui non si tratta di trovare il normale punto d'incontro tra ...

La Lega non rinuncia a FI : 'Il Colle convincerà M5S' : 'Vedrete, tra un mese o poco più la situazione si sbloccherà. Io aspetto Mattarella, sarà il capo dello Stato a condurre Di Maio a più miti consigli...'. Matteo Salvini, nelle telefonate da Ischia con ...

Sondaggi Pagnoncelli 31/3 : italiani preferiscono governo M5S - Lega Video : A quasi un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo, e a poche ore dall’inizio delle consultazioni del presidente della Repubblica con le varie forze politiche, il Corriere della Sera pubblica gli ultimi Sondaggi [Video] sulle preferenze degli italiani. Secondo la rilevazione compiuta dal Sondaggista Nando Pagnoncelli, i due partiti usciti vincitori dalle urne, #M5S e #Lega, sono in continua crescita, seppur moderata. Stabili o in leggero calo, ...

Bugani - M5S - : «I nostri vogliono l'accordo con la Lega? Ne prendo atto - ma se si vota cresciamo» : «La mia percezione personale è che per uscire da questa situazione di impasse servirà tempo»: Massimo Bugani, socio dell'Associazione Rousseau, non vede soluzioni imminenti all'orizzonte per lo stallo ...

Pensioni - si spera nel nuovo governo : M5s-Lega trattano - le novità Video : Ancora d’accordo sulla riforma #Pensioni, ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra stiano trovando difficolta' a trovare un’intesa per il governo. Stop legge Fornero, riduzione delle tasse, una politica più severa contro l’immigrazione irregolare: questi alcuni dei temi che in questi giorni di confronto verso la formazione del nuovo governo hanno unito il Movimento 5 stelle e la Lega. Sulla riforma Pensioni, peraltro, il programma proposte agli ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e Quota 100 - le differenze tra Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 1 aprile. Quota 41 e Quota 100, le differenze tra Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 05:09:00 GMT)

SALVINI E BERLUSCONI - TENSIONE NEL CENTRODESTRA/ Governo Lega M5S? Le telefonate diventano “roventi” : SALVINI, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:56:00 GMT)

Lega-M5s - fase di stallo. Incontro dopo le prime consultazioni? : In vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, proseguono i contatti fra i Cinquestelle e la Lega. L'Incontro fra Di Maio e Salvini probabilmente slitterà dopo il primo ...

Sondaggi - M5s e Lega crescono ancora/ Governo - alleanza Salvini-Di Maio : il 58% degli elettori ci sperano : Sondaggi, Governo M5s-Lega: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'intesa per la formazione di un nuovo Governo. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Salvini sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)