Le lettere dell' 1 aprile

Firenze. Riflettere su disagi - risorse e nuove frontiere della terza età : Il 5 aprile, il 5 maggio e il 7 giugno tre appuntamenti per Riflettere insieme su disagi, risorse e nuove

In arrivo 300mila lettere dall'Agenzia delle Entrate : via alla "rottamazione bis" : Arrivano le lettere della cosiddetta "rottamazione-bis". Proprio in questi giorni le 300mila lettere partite da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) arriveranno ai contribuentiche potrebbero essere...

Gettavano lettere dell'Asp per controlli prevenzione - denunciati tre postini privati nel vibonese : Joppolo , Vibo Valentia, - La corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare abbandonata volutamente per strada, in mezzo ai cespugli: in questo caso tre postini di una società privata non hanno ...

Embraco - Fiom : “Confermato il congelamento delle lettere di licenziamento per il 2018” : “Abbiamo conferma sul congelamento delle lettere di licenziamento per il 2018 in attesa della reindustrializzazione”. Lino La Mendola, della Fiom di Torino, annuncia questo sviluppo sulla situazione della Embraco di Riva di Chieri entrando al ministero dello Sviluppo economico per l’incontro con il ministro Carlo Calenda. “La copertura salariale dovrebbe essere piena per quest’anno, ci aspettiamo che ci sia una soluzione anche ...

Strage di Latina - l’ultima follia del carabiniere : 5 lettere e l’assegno per i “funerali delle bimbe” : Strage di Latina, l’ultima follia del carabiniere: 5 lettere e l’assegno per i “funerali delle bimbe” Come rivelato da Il Messaggero, Capasso aveva scritto delle missive a genitori e fratelli per spiegare i motivi che lo hanno spinto a sterminare la famiglia e aveva destinato 10mila euro per le esequie Continua a leggere L'articolo Strage di Latina, l’ultima follia del carabiniere: 5 lettere e l’assegno per i ...

Ragioni per riflettere sul possibile blocco della speculazione online : Giochi proibiti per il trading online. Groupier e biscazzieri della rete, travestiti da broker, dovranno incassare il colpo e adattarsi alle nuove regole europee che proteggono i piccoli risparmiatori.

Palermo : cocaina nella buca delle lettere - arrestato pusher : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Nascondeva le dosi di cocaina da vendere ai suoi clienti in una buca delle lettere di un condominio della Zisa, a Palermo. Salvatore Sampino, 31 anno, è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre

VICENZA - POSTINO NON CONSEGNA POSTA/ Video dell'arresto - 570kg di lettere in garage : indagini sulle cassette : POSTINO non CONSEGNA POSTA a VICENZA: Video dell'arresto, 570 kg di corrispondenza occultata, il ritrovamento dopo sgombero garage.

Roma - Abbagnato minacciata con lettere anonime : a processo la madre della ballerina esclusa : Come riportato da Il Messaggero, l'imputata ha inviato una serie di lettere ai principali organi di stampa accusando la Abbagnato e l'impresario teatrale Daniele Cipriani di aver favorito alcuni ...