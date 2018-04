Le guerre mondiali in Sicilia Un ddl per i ' luoghi della memoria'

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - caccia al podio. Zagorski/guerrero al comando. In serata Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (venerdì 23 marzo). Al Mediolanum Forum di Milano va in scena una delle giornate più attese, quella dedicata anche al programma libero femminile: il palazzetto sarà gremito in ogni ordine di posto per sostenere Carolina Kostner, clamorosamente in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata in quella che potrebbe essere l’ultima ...