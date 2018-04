Le cose utili da sapere sul concerto di Harry Styles a Milano

Marcorè : 'Cambiare le cose si può. Dipende da noi. Le elezioni? Inutili' : Con lo spettacolo 'Quello che non ho' (titolo preso in prestito da Faber) torna sul palcoscenico Neri Marcorè . Un mosaico di storie tra satira, racconti del passato e attuali, in cui l'attore, ...

“La vita è fragile. Non pensate a cose futili : Muore a 27 anni - il suo ultimo post fa 65mila like : “La vita è fragile. Non pensate a cose futili: Muore a 27 anni, il suo ultimo post fa 65mila like “È strano realizzare, quando hai solo 26 anni, che il tempo a tua disposizione sta per scadere”: è così che inizia lo struggente ultimo messaggio di Holly Butcher, una ragazza australiana del New South Wales affetta […] L'articolo “La vita è fragile. Non pensate a cose futili: Muore a 27 anni, il suo ultimo post fa ...